Эстония приобретет дополнительные ракетные комплексы HIMARS и ракеты к ним

Как сообщают, администрация президента США Дональда Трампа без особой огласки "в конце прошлой недели" направила Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Эстонии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) шести дополнительных боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin, а также большого количества управляемых ракет ATACMS, GMLRS и ER GMLRS к ним. Общая стоимость предполагаемой продажи оценена в астрономическую для Эстонии сумму 4,73 млрд долл, хотя, как показывает практика, в итоге стоимость заключаемых соглашений по линии FMS обычно значительно ниже декларируемых Конгрессу "с запасом" оценочных сумм.

Первые практические стрельбы боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS эстонской армии с использованием практических ракет М28А2 LCRRPRP, 11.07.2025 (с) Rose Di Trolio / армия США

Сообщается, что в планируемую поставку Эстонии должны войти, помимо шести дополнительных боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS, также 182 оперативно-тактические ракеты ATACMS (в дополнение к 18 ранее заказанным ракетам ATACMS M57 - то есть суммарно 200) и 856 шестизарядных транспортно-пусковых модулей (в дополнение к 144 ранее заказанным - то есть всего 1000) с шестью корректируемыми ракетами GMLRS и ER GMLRS всех четырех ныне производимых серийных вариантов - GMLRS M30A2 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью, GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью, ER GMLRS M403 Alternative Warhead увеличенной дальности с рассеиваемой боевой частью и ER GMLRS M404 Unitary увеличенной дальности с моноблочной боевой частью. Это даст Эстонии громадный боезапас к комплексам HIMARS (200 ракет ATACMS и 6000 ракет GMLRS и ER GMLRS).

Данное уведомление пока что не было опубликовано Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA). Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 2 октября подтвердил информацию о планируемой закупке Эстонией еще шести боевых машин HIMARS и ракет к ним, и заявил, что разрешение Конгресса США на продажу уже имеется, но "чека пока выписать нельзя". "Теперь в ближайшие недели предстоят переговоры с Пентагоном, где мы должны согласовать детали", - сказал Певкур. Министр не назвал точных цифр планируемых закупок HIMARS, но сказал, что опубликованные данные в целом верны.

Певкур напомнил, что первые шесть боевых машин комплекса HIMARS Эстония получила этой весной. "Следующие шесть HIMARS, предположительно, окажутся у нас все же где-то в перспективе пары лет. Производство HIMARS - это не 3D-печать, оно занимает определенное время", - сказал он. Министр обороны Эстонии отметил, что его ведомством поддерживается прямая связь и с производителем комплекса корпорацией Lockheed Martin. "Даже если производитель называет нам какой-то срок, на самом деле этот срок должен быть одобрен Пентагоном", - пояснил Певкур. Он добавил, что поэтому и необходимо как можно скорее согласовать сроки поставок.

Напомним, что в июле 2022 года DSCA направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Эстонии по линии американской программы FMS по запросу эстонского правительства первой партии ракетных комплексов HIMARS, при этом общая стоимость предполагаемой поставки была обозначена в 500 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно уведомлению, в поставку Эстонии должны были войти шесть боевых машин М142 HIMARS, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, и до 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку планировалось включить практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование.

2 декабря 2022 года Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) подписал с DSCA соглашение о закупке Эстонией по линии FMS шести боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS, включая указанный ракетный боезапас с "комплектом ракет различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км" (то есть от GMLRS до ATACMS). Стоимость закупки с эстонской стороны была обозначена как "более 200 млн долл", при этом программа закупки софинансировалась США, которые со своей стороны внесли еще 140,5 млн долл.

Указанные первые шесть боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS были доставлены в Эстонию 29 апреля 2025 года. Они поступили на вооружение отдельной ракетно-артиллерийской батареи, сформированной в составе 1-й дивизии эстонской армии. Первые стрельбы эстонских HIMARS были проведены в Эстонии в июле. Теперь предполагается развернуть эту батарею в дивизион.