Эстония получила ракетные комплексы HIMARS

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) сообщил, что 29 апреля 2025 года на эстонскую авиабазу Эмари были доставлены из США рейсом транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" все шесть заказанных Эстонией боевых машин наземного ракетного комплекса М142 HIMARS производства корпорации Lockheed Martin.

Доставленные в Эстонию рейсом транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" шесть заказанных Эстонией боевых машин наземного ракетного комплекса Lockheed Martin М142 HIMARS. Эмари, 29.04.2025 (с) RKIK

Все шесть боевых машин HIMARS поступили на вооружение отдельной ракетной батареи, уже сформированной в составе 1-й дивизии эстонской армии. RKIK сообщил, что вооруженные силы Эстонии совместно с развернутой в Эстонии американской оперативной группой Victory провели предварительную подготовку личного состава батареи, а первые боевые стрельбы батареи начнутся летом.

2 декабря 2022 года RKIK подписал с Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) соглашение о закупке Эстонией по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) шести боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства Lockheed Martin, включая ракетный боезапас с "комплектом ракет различного действия, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км" (то есть от GMLRS до ATACMS). Стоимость закупки с эстонской стороны была обозначена как "более 200 млн долл", при этом программа закупки софинансировалась США, которые со своей стороны внесли еще 140,5 млн долл. Приобретение ракектных комплексов HIMARS осуществляется Эстонией в рамках совместного проекта с Латвией и Литвой

Ранее в июле 2022 года DSCA направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Эстонии по линии американской программы FMS по запросу эстонского правительства ракетных комплексов HIMARS, при этом общая стоимость предполагаемой поставки была обозначена в 500 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно уведомлению, в поставку Эстонии должны были войти шесть боевых машин М142 HIMARS, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, и до 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку планировалось включить практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование.

Получение Эстонией шести заказанных боевых машин наземного ракетного комплекса Lockheed Martin М142 HIMARS. Эмари, 29.04.2025 (с) RKIK