Войти
Lenta.ru

BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

487
0
0
Бронетранспортер AMPV. Фото: Cheney Orr / Reuters
Бронетранспортер AMPV. Фото: Cheney Orr / Reuters.

BAE Systems и Forterra создадут автономную версию бронетранспортера AMPV

Европейские компании BAE Systems и Forterra создадут автономную версию американского гусеничного бронетранспортера (БТР) Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), разрабатываемого на замену M113. Об этом сообщает издание Defense News.

Создать прототип автономной версии боевой машины планируется к 2026 году. Вкладом Forterra в проект станет система AutoDrive — модульная платформа автономного вождения, использующая открытую архитектуру программного обеспечения.

Издание отмечает, что автономная версия AMPV может использоваться в операциях с высокой степенью риска, а также эвакуации раненых с поля боя или разведки.

В июне 2024 года издание Breaking Defense сообщило, что BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе AMPV, которые разработали в качестве замены БТР M113.

В октябре 2023-го портал Defence24 заметил, что компания представила прототип бронетранспортера AMPV с вооружением для борьбы с дронами на выставке-конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 15:43
  • 10738
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.10 15:42
  • 139
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.10 15:40
  • 22
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 06.10 14:01
  • 1
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 06.10 05:22
  • 1
США собираются применять «стратег» B-21 Raider и как беспилотный носитель ракет
  • 06.10 02:35
  • 1
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 05.10 23:33
  • 0
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 05.10 22:01
  • 3
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие
  • 05.10 18:58
  • 0
Комментарий к "Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС"
  • 05.10 18:12
  • 8
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 05.10 16:12
  • 1
Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет
  • 05.10 16:02
  • 2
Белоруссия и РФ приступили к проектированию легкомоторного самолета "Освей" - белорусский премьер
  • 05.10 05:52
  • 3
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 05.10 03:32
  • 0
Комментарий к "«Красивые шесть дюймов стали»: Трамп заявил о намерении строить линкоры"
  • 04.10 15:32
  • 49
МС-21 готовится к первому полету