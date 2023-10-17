В США представили новый БТР с антидроновым вооружением

AMPV SHORAD с вооружением для борьбы с дронами.

Компания BAE Systems представила прототип бронетранспортера (БТР) Armored Multi Purpose Vehicle (AMPV) с вооружением для борьбы с дронами на выставке-конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне. Об этом пишет Defence24.

AMPV в версии Counter-Unmanned Aircraft System (CUAS) получил дистанционно управляемый боевой модуль Reconfigurable Integrated-weapons Platform (RIwP), который может нести различное вооружение.

Модуль новой машины несет автоматическую пушку M914 калибра 30 миллиметров, использующую снаряды с программируемым подрывом. Также RIwP оснащен пулеметом M240 калибра 7,62 миллиметра и двумя пусковыми установками, которые вмещают по четыре ракеты Stinger.

Для поиска целей оператор может использовать систему Wescam MX-GCS. Кроме того, машина получила четыре антенны Multi-Mission Hemispheric Radar, обеспечивающие круговой радиолокационный обзор.

Модульная платформа AMPV предназначена для создания специальных боевых машин, которые заменят образцы на базе устаревшего бронетранспортера M113. Отмечается, что система противовоздушной обороны на гусеничном шасси может заинтересовать бронетанковые бригады армии США.

Ранее в США продемонстрировали роботизированную платформу Ripsaw M5 с боевым модулем Skyranger 30. Система с автоматической пушкой и ракетами предназначена для борьбы с беспилотниками.