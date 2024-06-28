Войти
Lenta.ru

В США захотели нарастить выпуск новых бронемашин AMPV

210
0
0
Фото: Maj. Carson Petry / Wikipedia
Фото: Maj. Carson Petry / Wikipedia.

Breaking Defense: США захотели выпускать 220 бронемашин AMPV в год

Компания BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), которые разработали в качестве замены бронетранспортеров M113, на заводе в США. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на представителей компании.

Отмечается, что в марте BAE Systems приступила к реализации плана по наращиванию темпов производства AMPV до 195-197 машин в год. Изначально планировали выпускать 130 машин в год.

Директор программы AMPV Билл Шихи сообщил, что в будущем компания хочет производить 220 бронемашин на заводе в штате Пенсильвания. По его словам, это позволит выполнить текущие обязательства перед армией и обеспечить потенциальные заказы.

Директор по развитию международного бизнеса в Европе Пол Жуковски отметил, что BAE Systems ведет переговоры с Румынией о возможных поставках AMPV. Также он предположил, что AMPV «хорошо подойдут» для поддержки купленных Польшей танков Abrams. «В то время как Польша и Румыния, очевидно, являются лидерами в этой части дискуссии с нами, я думаю, что любой, у кого есть M113, должен говорить о появлении AMPV», — сказал Жуковски.

В конце мая стало известно, что медики боевой группы 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США получили машины на базе AMPV. Внутренний объем новой бронетехники на 78 процентов больше, чем у M113.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
США
Продукция
M1 Abrams
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Похожие новости
06.04.2018
Американская армия нашла замену бронетранспортёрам М113
30.08.2017
Армия США близка к решению о защите танков Abrams израильской системой
28.01.2015
Новые цели Пентагона — часть I
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
28.01.2014
Армия США отказывается от программы БМП GCV
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.