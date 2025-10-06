Воевавший за ВСУ брат Вэнса заявил о непонимании США уроков СВО

США не понимают и не извлекают уроков из специальной военной операции (СВО), поскольку находятся в другой реальности. Совет президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в ходе своего выступления на Варшавском форуме по безопасности дал двоюродный брат вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейт Вэнс, воевавший около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России, пишет издание National Security Journal.

По оценке ветерана ВСУ, к нему как участнику боевых действий никто не обращался за советом из американского правительства. «Мы плохо производим. Это станет огромной проблемой, если мы ввяжемся в войну с Китаем», — сказал Вэнс.

Он добавил, что беспилотники не следует рассматривать как новый метод ведения войны. «Беспилотники — это просто средство доставки боеприпасов. По сути, беспилотники — это артиллерийские орудия с большим радиусом действия», — сказал двоюродный брат вице-президента США.

Недостатки в оборонном производстве США Вэнс посчитал трагедией для Украины.

По данным издания, после своего выступления на форуме, состоявшегося 30 сентября, Нейт Вэнс около двух с половиной часов беседовал со своим двоюродным братом.

Ранее РИА Новости сообщили, что Нейта Вэнса, двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса, пригласили на форум по безопасности в Польше.

В сентябре американский журнал The National Interest Харрисон Касс заметил, что интеграция систем искусственного интеллекта в войска представляет собой для Вооруженных сил России «несбыточную мечту».

В апреле 2024-го глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что в ходе СВО особое значение имеют боевые БПЛА третьей волны, создаваемые частными разработчиками, не стесненными жесткими регламентами государственных проектных организаций.