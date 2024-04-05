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В России рассказали о боевых БПЛА третьей волны

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

ЦКБР: в ходе СВО особое значение имеют боевые БПЛА третьей волны

В ходе специальной военной операции (СВО) особое значение имеют боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) третьей волны, создаваемые частными разработчиками, не стесненными жесткими регламентами государственных проектных организаций. Об этом ТАСС рассказал глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Характерными признаками третьей волны являются: доступность технологий, дешевизна элементной базы и, самое главное, весьма специфические знания», — заявил руководитель.

Кузякин отметил, что речь идет о компетенциях в области программирования, мобильных вычислительных комплексов, микроконтроллеров и свободного ПО. По его словам, специалист по умному дому способен собрать дрон третьей волны быстрее, чем весь коллектив НИИ, работающего над беспилотной тематикой.

Также Кузякин заявил, что в ходе СВО стороны конфликта используют БПЛА с двумя типами искусственного интеллекта (ИИ). Первый помогает донавести беспилотник на цель, второй (менее распространенный) позволяет БПЛА самостоятельно совершать патрулирование и поиск целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
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