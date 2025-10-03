В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

Войти
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В России испытано кинетическое орудие «Изделие 545» против дронов

В России провели испытания кинетического антидронового оружия под условным названием «Изделие 545». Оно предназначено для физического вывода из строя беспилотных летательных аппаратов. Орудие было создано в рамках проекта «Новые русские технологии».

«Мы провели испытания "Изделия 545". Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 м. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца», — рассказали в компании-разработчике.

Там объяснили и принцип работы орудия: его корпус выстреливается и поражает дрон. «Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — добавили в организации.

В настоящее время изделие находится на стадии научной разработки. Его преимущество, а частности, заключается и в том, что подобное орудие недорого в производстве и позволит бойцам защищаться от беспилотников. При его применении происходит поражение элементов связи БПЛА, после чего дрон падает.

В России создали антидрон «Гюрза» с ИИ

В 2024 году стало известно, что в России создали портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный системой искусственного интеллекта (ИИ), позволяющей изделию самостоятельно принимать решения о работе на определенных частотах. Масса антидрона — 25 килограммов. Изделие способно работать в 10 частотных диапазонах. Дальность глушения — до 1500 метров.

Не имеющий аналогов антидрон является новейшей разработкой отечественных инженеров и уже применяется российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО). «В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения», — уточнил разработчик Олег Жуков.

Отмечалось также, что использование ИИ в подавителе дронов — системе радиоэлектронной борьбы — оправдало себя. «При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления», — объяснил генконструктор.


Военнослужащий ВС РФ.
Источник: Станислав Красильников / РИА Новости

На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

Журнал Forbes в сентябре 2025 года написал, что военнослужащие ВС России применяют новую тактику против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая перед линиями фронта «зоны поражения» за счет сочетания оптоволоконных и традиционных дронов.

По данным издания, эти зоны создают сложности для координации украинских подразделений и существенно затрудняют снабжение группировок противника.

Отмечается, что при использовании ретрансляторов российские войска смогут увеличить размер зон поражения вдвое. «Благодаря расширению радиуса действия БПЛА-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, давая российским войскам оперативное преимущество», — указано в материале.


Военнослужащий с БПЛА.
Источник: Inna Varenytsia / Reuters

В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»

Наряду с этим сообщалось, что Россия нашла адекватный ответ тяжелым штурмовым беспилотным бомбардировщикам вертолетного типа. Самым известным гексакоптером ВСУ считается «Баба-Яга». Эксперты отметили, что это опасный противник — он может работать как бомбардировщик, нести мины и перевозить прочий полезный груз. Однако в России нашли способ противостояния тяжелым БПЛА противника.

Еще в 2024 году в Херсонской области начали использовать дрон «Перун», который может нести до 200 килограммов груза, а также вооружен противотанковым гранатометом. Также на Авдеевском направлении начали применять дрон-бомбардировщик «Кощей», который имеет электрический мотор и не так сильно шумит, как бензиновая «Баба-Яга». Активно используются и тяжелые дроны серии «Форс», которые могут переносить до 15 килограммов веса и защищены от перехвата. Кроме того, представители концерна «Калашников» рассказали об эффективности снайперской винтовки Драгунова против дронов «Баба-Яга».

