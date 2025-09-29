Войти
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Взгляд»: РФ ответила украинской «Бабе-Яге» — дронами «Перун», «Кощей», «Форс»

Россия нашла адекватный ответ тяжелым штурмовым беспилотным бомбардировщикам вертолетного типа. Об этом говорится в колонке издания «Взгляд».

В материале отмечается, что самым известным гексакоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) считается «Баба-Яга». Эксперты отметили, что это опасный противник — он может работать как бомбардировщик, нести мины и перевозить прочий полезный груз. Однако в России нашли способ противостояния тяжелым БПЛА противника.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, еще в 2024 году в Херсонской области начали использовать дрон «Перун», который может нести до 200 килограмм груза и вооружен противотанковым гранатометом. Также в сентябре на Авдеевском направлении начали применять дрон-бомбардировщик «Кощей», который имеет электрический мотор и не так сильно шумит, как бензиновая «Баба-Яга». Активно используются и тяжелые дроны серии «Форс», которые могут переносить до 15 килограмм веса и защищены от перехвата.

Также журналисты «Взгляда» рассказали, что недавно в зоне специальной военной операции (СВО) появились беспилотники «Гортензия» с системой гранатометных выстрелов. Беспилотники способны сбрасывать одновременно 14 боеприпасов.

«Сегодня мы в плане использования тяжелых ударных беспилотников уже опережаем ВСУ. У нас есть дроны куда лучше "Бабы-яги", и их число растет», — заключил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В конце сентября представители концерна «Калашников» рассказали об эффективности снайперской винтовки Драгунова (СВД) против дронов «Баба-Яга». По информации концерна, бойцы группировки «Центр» регулярно перехватывают тяжелые беспилотники с помощью СВД.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
БПЛА
