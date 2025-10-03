Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

NSJ: США и Турция могут объявить российские ЗРК С-400 неработоспособными

США и Турция в рамках сговора, предполагающего возвращение Анкары в американскую программу истребителей пятого поколения F-35, могут объявить турецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства неработоспособными. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Майкл Рубин.

По данным издания, «сделка» сторон может позволить Турции обойти требования американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», но возвращение Анкары в программу F-35 потребует согласования с Конгрессом США. Журнал подчеркивает, что Турция остро нуждается в американских истребителях пятого поколения, поскольку ее соперники — Израиль, Греция и ОАЭ — получили или могут начать получать F-35, что приведет к качественному отставанию Анкары.

«В результате техническая команда [президента США Дональда] Трампа попыталась создать лазейку, сообщают четыре источника, знакомые с обсуждениями по этому вопросу. Турция снимет один из компонентов С-400 и объявит его неработоспособным», — говорится в публикации.

В сентябре в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой могла обсуждаться, в частности, закупка Турцией истребителей F-16 и F-35.

В том же месяце обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу со ссылкой на турецкую прессу рассказал, что Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе ЗРК С-400 российского производства.

В ответ на это ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что Анкара не планирует возвращать Москве зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства.