Войти
Lenta.ru

Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

509
0
0
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters.

NSJ: США и Турция могут объявить российские ЗРК С-400 неработоспособными

США и Турция в рамках сговора, предполагающего возвращение Анкары в американскую программу истребителей пятого поколения F-35, могут объявить турецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства неработоспособными. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Майкл Рубин.

По данным издания, «сделка» сторон может позволить Турции обойти требования американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», но возвращение Анкары в программу F-35 потребует согласования с Конгрессом США. Журнал подчеркивает, что Турция остро нуждается в американских истребителях пятого поколения, поскольку ее соперники — Израиль, Греция и ОАЭ — получили или могут начать получать F-35, что приведет к качественному отставанию Анкары.

«В результате техническая команда [президента США Дональда] Трампа попыталась создать лазейку, сообщают четыре источника, знакомые с обсуждениями по этому вопросу. Турция снимет один из компонентов С-400 и объявит его неработоспособным», — говорится в публикации.

В сентябре в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой могла обсуждаться, в частности, закупка Турцией истребителей F-16 и F-35.

В том же месяце обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу со ссылкой на турецкую прессу рассказал, что Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе ЗРК С-400 российского производства.

В ответ на это ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что Анкара не планирует возвращать Москве зенитные ракетные комплексы С-400 российского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс