Возврат России Турцией С-400 опровергли

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

Минобороны Турции: Анкара не планирует возвращать Москве ЗРК С-400

Анкара не планирует возвращать Москве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом ТАСС сообщили источники в Минобороны Турции.

«Наша позиция по С-400 не изменилась», — заявили собеседники, добавив, что С-400 находятся на вооружение турецкой армии.

Таким образом в Минобороны Турции опровергли появившиеся сообщения о том, что Анкара может вернуть Москве ранее купленные ЗРК С-400.

Как писал со ссылкой на турецкие СМИ обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу, Турция якобы не использует комплексы С-400, ранее купленные у России, по политическим мотивам, и создает собственные ЗРК Çelik Kubbe.

При этом Сучиу заметил, что источник в правительстве Турции сообщил РИА Новости, что заявления о том, что Анкара вернет или продаст Москве комплексы С-400, являются беспочвенными.

Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
