В США рассказали о выкупе Россией у Турции комплексов С-400

TNI: Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе комплексов С-400

Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные на Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35», — утверждает автор.

Обозреватель отмечает, что Турция якобы не использует комплексы С-400, ранее купленные у России, по политическим мотивам, и создает собственные ЗРК Çelik Kubbe. Автор напоминает, что именно из-за приобретения С-400 турецкая сторона была исключена из американской программы истребителей пятого поколения F-35, поскольку, как уверяют в Вашингтоне, две данные платформы несовместимы друг с другом.

При этом Сучиу признает, что источник в правительстве Турции сообщил РИА Новости, что заявления о том, что Анкара вернет или продаст Москве комплексы С-400, являются беспочвенными.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine написал, что Индия планирует закупить у России дополнительные ЗРК С-400.

В августе то же издание со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха отмечало, что российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.