На Западе подтвердили планы Индии закупить у России еще больше С-400

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
MWM: Индия планирует закупить у России дополнительные комплексы С-400

Индия планирует закупить у России дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Подтверждено, что Министерство обороны Индии начало переговоры о закупке дополнительных единиц российских зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 после их первого применения в интенсивных боевых действиях против Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана 7–10 мая», — говорится в публикации.

Издание допускает, что основным мотивом дополнительных закупок стала высокая степень удовлетворенности индийской стороной боевой эффективностью С-400 в ходе недавнего конфликта с Пакистаном, благодаря чему было уничтожено шесть самолетов противника.

«С-400 — одна из двух основных систем воздушного боя, недавно закупленных Вооруженными силами Индии. Вторая система, французский истребитель Rafale, считается недостаточно эффективной в боях с Пакистаном», — пишет журнал.

В августе издание со ссылкой на командующего ВВС Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Rafale
С-400 Триумф
