В США назвали идеальный истребитель для Украины

Фото: Eva Korinkova / Reuters
NI: Шведский JAS 39 Gripen стал бы идеальным истребителем для Украины

Шведский SAAB JAS 39 Gripen стал бы идеальным истребителем для Украины. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

По мнению автора, JAS 39 Gripen «обладает рядом преимуществ, которые могут его сделать идеальным вариантом для Украины». В частности, самолет способен вести воздушный бой и выполнять операции типа «воздух-земля», а также «может эксплуатироваться на объектах с ограниченным доступом, включая удаленные дороги, переоборудованные во временные взлетно-посадочные полосы».

Самолет, по оценке автора, также «оснащен усиленным шасси, которое высоко поднимает планер над землей, предотвращая попадание мусора в воздухозаборник реактивного двигателя».

Другими преимуществами самолета обозреватель назвал минимальные требования к техническому обслуживанию и разнообразное вооружение — ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также современную авионику и радар.

«Проблема для Швеции заключается в том, сколько истребителей она может выделить, если вообще может», — пишет Сучиу, отмечая, что в настоящее время Швеция располагает менее 100 самолетами JAS 39 Gripen.

В июне издание Breaking Defense сообщило, что в рамках программы Beyond в управлении истребителем JAS 39 Gripen E шведской компании Saab впервые поучаствовал искусственный интеллект.

В марте 2023-го портал Defense News заметил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.

