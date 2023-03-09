В Великобритании назвали лучший для Украины западный истребитель

Для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, станет шведский Gripen. Мнение аналитика Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастина Бронка приводит Defense News.

Преимуществом Gripen эксперт назвал транспортные и логистические возможности, позволяющие легко перевозить оборудование для самолета в стандартных морских контейнерах.

Аналитик счел американские F-16 неподходящими для Украины из-за слишком больших воздухозаборников, требующих хороших взлетно-посадочных полос.

По мнению Бронка, управлять западными истребителями легче, чем советскими (российскими) МиГ-29 и Су-27, однако системы вооружения первых сложнее, чем вторых.

В феврале The Washington Post со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона написал, что поставка истребителей Украине требует международной коалиции.