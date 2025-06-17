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Шведским истребителем Gripen E впервые поуправлял ИИ

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Фото: Jessica Gow / TT / Globallookpress.com
Фото: Jessica Gow / TT / Globallookpress.com.

Breaking Defense: В управлении истребителем Gripen E впервые поучаствовал ИИ

В рамках программы Beyond в управлении истребителем Gripen E шведской компании Saab впервые поучаствовал искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает издание Breaking Defense.

По данным Saab, в ходе трех летных испытаний, прошедших с мая по июнь, управление Gripen E было передано системе ИИ Centaur разработки компании Helsin, в результате чего истребитель сумел автономно выполнить ряд маневров в условиях за пределами визуальной видимости.

В ходе третьего полета, имитирующего боевые условия, Gripen E столкнулся с угрозой самолета Gripen D, после чего система Centaur оценила возможность применения против него ракетного вооружения.

«Мы подсчитали, что агент [ИИ], который летал [во время третьего полета] на прошлой неделе, налетал около 50 лет, эквивалентных годам пилотирования, но нам потребовалось всего несколько часов, чтобы сделать это», — заявил вице-президент по ИИ в Helsing Антуан Бордес.

В мае издание 19FortyFive заметило, что истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Проекты
AI
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