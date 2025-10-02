Начато строительство нового турецкого противоминного корабля

Как сообщили турецкие СМИ, 19 сентября 2025 года на турецком частном судостроительном предприятии Dearsan Shipyard в Тузле в азиатской части Стамбула состоялась церемония первой резки стали и начала строительства для военно-морских сил Турции головного противоминного корабля нового поколения национальной разработки по программе Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi (YMAG). Сдача корабля турецкому флоту намечена на май 2028 года.

Изображение перспективного турецкого противоминного корабля нового поколения национальной разработки по программе Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi (YMAG) с плаката с церемонии начала его строительства на турецком судостроительном предприятии Dearsan Shipyard 19.09.2025 (с) Dearsan

Сообщается, что исполнительный комитет оборонной промышленности Турции (SSiK), возглавляемый президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принял решение о начале практической реализации программы создания для турецкого флота противоминного корабля нового поколения YMAG и строительстве прототипа корабля на заседании 3 января 2024 года. Непосредственным разработчиком проекта корабля выступала турецкая проектно-конструкторская компания SEFT Engineering. Контракт на техническое проектирование и строительство головного корабля в рамках этой программы был подписан между Dearsan A.Ş. и турецким Управлением оборонной промышленности SSB 9 августа 2024 года и вступил в силу 4 ноября 2024 года.

Концептуально корабль YMAG является аналогом строящихся сейчас противоминных кораблей нового поколения в рамках совместной программы Бельгии, Нидерландов и Франции программы rMCM, а также перспективного итальянского противоминного корабля программы CNG-C. Как и западноевропейские аналоги, YMAG является фактически плавучей базой подводных и надводных безэкипажных противоминных аппаратов, и представляет собой крупную единицу водоизмещением 2470 тонн, полной длиной 80 м, шириной 16,6 м и осадкой 3,5 м. Корпус будет выполнен из немагнитной стали. Экипаж корабля составит 60 человек, с возможностью размещения еще 30. Интегрированная электроэнергетическая установка корабля будет включать три дизель-генератора и два крыльчатых движителя Фойта-Шнайдера.

Сообщено, что в состав противоминного комплекса корабля YMAG будут входить АСБУ Havelsan ADVENT, ГАС миноискания Aselsan MATESS, два безэкипажных противоминных катера (предположительно, типа Dearsan Salvo или Sefine TCB Marlin, последний изображен на рендере с церемонии начала строительства корабля), два автономных подводных аппарата STM NETA, два автономных подводных аппарата Aselsan Deringöz, два поисковых противоминных дистанционно управляемых подводных аппарата и два комплекса одноразовых подводных уничтожителей мин (разработка двух обеих последних типов осуществляется STM). Вооружение корабля составят 25-мм дистанционно управляемая артиллерийская установка Aselsan SMASH и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Aselsan STAMP-2.

Модель перспективного турецкого противоминного корабля нового поколения национальной разработки по программе Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi (YMAG), представленная турецким судостроительным предприятием Dearsan Shipyard на оборонно-промыленной выставке IDEF-2025 в Стамбуле в июле 2025 года (с) www.navalnews.com