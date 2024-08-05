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Перспективный итальянский противоминный корабль

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26 июля 2024 года Управление военно-морских вооружений Генерального секретариата обороны Италии и Национальное управление вооружений Италии подписали контракт с итальянскими компаниями Intermarine (в составе группы IMMSI) и Leonardo на cтроительство для военно-морских сил Италии пяти перспективных противоминных кораблей нового поколения по программе New Generation Minehunter-Coastal (Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C). Общая стоимость контракта составляет 1,6 млрд евро, включая поставку соответствующего оборудования и вооружения и долгосрочную комплексную сервисную поддержку. Опцион к контракту составляет 1 млрд евро, что, видимо, подразумевает возможность постройки еще трех кораблей.

Проектное изображение перспективного противоминного корабля для ВМС Италии по программе New Generation Minehunter-Coastal (Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C) (с) Intermarine

Контракт выдан в развитие контракта 2021 года Управления военно-морских вооружений с Intermarine на проектирование для ВМС Италии перспективного минно-трального корабля по программе CNG-C. Строительство всех пяти заказанных теперь кораблей должно вестись на судостроительном предприятии Intermarine в Сарзана близ Специи, со сдачей двух первых единиц в 2028 году. Доля Intermarine в общей стоимости контракта составляет 1,165 млрд евро (73%). Остальные 435 млн евро (27%) стоимости контракта составляет доля Leonardo, которая выступит поставщиком для этих кораблей интегрированной автоматизированной системы боевого управления и управления противоминными действиями SADOC 4 и комплексов радиоэлектронного и противоминного вооружения нового поколения.

Новые итальянские противоминные корабли CNG-C в духе последних веяний будут весьма крупными единицами полным водоизмещением около 1300 тонн, выступающими носителями различных дистанционно управляемых и автономных надводных и подводных платформ и аппаратов для комплексного обнаружения и уничтожения мин. Также корабли будут обладать расширенными возможностями по подводным работам, в том числе на морском дне, для контроля и защиты критически важных подводных объектов инфраструктуры (кабели, трубопроводы), и проведения гидрографических и гидрологических работ.

Подобно итальянским тральщикам-искателям мин предшествующего поколения (типов Lerici и Gaeta), новые корабли будут выполнены в цельнокомпозитном корпусе из армированного стекловолокном пластика (GRP), что, видимо, сделает их крупнейшими в мире боевыми кораблями с неметаллическими корпусами. Длина корпуса составит 63 м. Корабли будут оснащены комбинированной главной дизель-электрической энергетической установкой, с приводом на два крыльчатых движителя Форта-Шнейдера и с двумя дополнительными подруливающими устройствами. Скорость полного хода заявлена в 13 уз. Экипаж корабля составит 50 человек. Корабль будет иметь вертолетную площадку (видимо для использования БЛА) и будет оснащен четырьмя дистанционно управляемыми артиллерийскими и пулеметными установками.

Модель перспективного противоминного корабля для ВМС Италии по программе New Generation Minehunter-Coastal (Cacciamine Nuova Generazione-Costieri - CNG-C) в экспозиции компании Intermarine на оборонной выставке DIMDEX-2024 в Дохе (Катар), март 2024 года (с) www.navalnews.com

Видео (с) www.navalnews.com :

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Компании
Leonardo
Разное
Строительство
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