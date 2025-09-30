ArsTechnica: Грузовой корабль Dream Chaser не будет стыковаться с МКС

В ходе своего первого испытательного полета грузовой корабль Dream Chaser компании Sierra Nevada не будет стыковаться с Международной космической станцией (МКС). Об этом изданию ArsTechnica сообщило НАСА.

В американском космическом агентстве подтвердили, что в ходе первого полета будет проверена возможность Dream Chaser доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. Неназванные источники издания заметили, что стыковка корабля с МКС могла быть отменена из-за отсутствия сертификации у двигательной установки Dream Chaser.

Согласно Sierra Nevada, в первый полет Dream Chaser отправится в конце 2026 года. В ArsTechnica допускают, что миссия состоится не ранее 2027-го.

В августе издание усомнилось в том, что грузовой космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space отправится в свой первый полет в 2025 году.

В июне 2024-го портал SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщил, что второй запуск Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser, который не готов к старту в сентябре того же года.