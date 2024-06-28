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Второй запуск Vulcan Centaur состоится с макетом полезной нагрузки

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Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com
Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com.

ULA: второй запуск ракеты Vulcan состоится с макетом полезной нагрузки

Второй запуск ракеты Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser компании Sierra Space, который не готов к старту в сентябре, заявил генеральный директор United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам Бруно, в ходе второго запуска ракета получит резервную нагрузку, которую планировать использовать при первом старте носителя в случае, если бы не был готов лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Массогабаритный макет планируется отправить на низкую околоземную орбиту в сентябре. Также в ходе данной миссии планируется проведение ряда экспериментов с разгонным блоком Centaur V, которые позволят лучше понять его возможности.

В случае успешного второго пуска Vulcan Centaur будет сертифицирована для стартов в интересах национальной безопасности США. После сентября и до конца года в ULA надеются провести еще два пуска Vulcan Centaur, на этот раз — в интересах Космических сил Соединенных Штатов.

В мае издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщило, что второй запуск ракеты Vulcan Centaur может пройти не с перспективным многоразовым грузовым космическим кораблем Dream Chaser, а с макетом полезной нагрузки.

В марте помощник министра Военно-воздушных сил США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли заявил, что американским компаниям United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin нужно масштабироваться.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Dream Chaser
Компании
Blue Origin
ULA
Проекты
Vulcan РН
Робот
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