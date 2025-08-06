В США исключили запуск корабля Dream Chaser в 2025 году

ArsTechnica: Практически исключено, что корабль Dream Chaser полетит в 2025 году

Практически исключено, что грузовой космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space отправится в свой первый полет в 2025 году. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По словам руководителя программы Международной космической станции НАСА Даны Вайгель, в настоящее время Dream Chaser находится на финальной сборке.

«Необходимо полностью протестировать все программные функции. Так что это для них приоритетное направление. Кроме того, они продолжают работать над сертификацией системы управления воздушными винтами», — сказала руководитель.

Бергер допускает, что НАСА уделяет пристальное внимание двигателям Dream Chaser, поскольку опасается повторения ситуации, которая сложилась вокруг корабля Starliner. По данным одного из источников издания, Sierra Space рассматривает возможность изменения своей первой миссии с целью сокращения времени для сертификации.

Другой проблемой Dream Chaser обозреватель называет доступность ракеты Vulcan Centaur, которая должна использоваться для запуска корабля.

В июне 2024-го издание SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщило, что второй запуск Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser, который не готов к старту в сентябре того же года.