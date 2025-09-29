Баллистические ракеты сегодня и завтра. Заключение: стратегический уровень.

Переходя с тактического на стратегический уровень, отметим, что США продолжают свои усилия по поддержанию в рабочем состоянии 50-летней межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен» (LGM-30 Minuteman III). В то же время ведётся работа по её замене: компанией Northrop Grumman разрабатывается наземная МБР «Сентинел» (LGM-35 Sentinel). Предполагается, что она будет находиться в эксплуатации также не менее 50 лет после принятия на вооружение.

В то же время, считается необходимым сохранить возможности «Минитмена», чтобы обеспечить полный и беспрепятственный переход от одной системы ядерного сдерживания к другой.

В настоящее время в боевой готовности находятся около 400 ракет «Минитмен III», каждая из которых оснащена одной специальной БЧ W78 (335 кТ) или W87 (300 кТ) и размещена в одной из примерно 450 шахт, разбросанных на тысячах квадратных километров в нескольких штатах. Это заметное сокращение по сравнению с примерно 1000 ракетами Minuteman I, II и III, развернутыми в 1970-х годах.

Поскольку срок действия Нового договора СНВ истекает в 2026 году, США планируют снова выставить МБР «Минитмен III» с тремя БЧ. С этой целью 5 ноября 2024 года с авиабазы (АвБ) Ванденберг (шт. Калифорния) был проведен испытательный запуск баллистической ракеты «Минитмен III» с тремя БЧ.

Испытание баллистической ракета «Минитмен III» в мае 2025 года

В последний раз «Минитмен III» демонстрировали свою боеготовность 21 мая 2025 года, когда Командование глобального удара ВВС США (AFGSC) провело плановый испытательный пуск с АвБ Ванденберг невооружённой ракеты с одноступенчатым возвращаемым аппаратом (ВВА) Mk-21 повышенной точности. Эти ракеты предназначены для доставки БЧ W87. АвБ Ванденберг является основным полигоном для всей экосистемы ядерного сдерживания AFGSC.

По данным AFGSC, МБР «Минитмен III» пролетела около 7780 км на запад через Тихий океан до испытательного полигона системы ПРО им. Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Испытательный полигон, входящий в состав Командования воздушно-космической обороны армии США, оснащён различными датчиками, в том числе высокоточными радиолокационными и оптическими системами, которые собирают телеметрические данные на заключительном этапе полёта ракеты. Анализ этих данных помогает определить общую эффективность системы. Испытательный запуск был проведён 337-й группой испытаний и оценки АвБ Ванденберг, отвечающей за тестирование и оценку межконтинентальных баллистических ракет США. Это же подразделение будет выполнять аналогичные функции в рамках программы «Сентинел».

Баллистическая ракета «Сентинел» – затратный проект

Одним из самых любопытных аспектов последней программы LGM-35A Sentinel стало решение перенаправить излишки средств из бюджета программы на 2024 год на проект по переоборудованию Boeing 747, подаренного Катаром администрации Д.Трампа, в промежуточный вариант президентского самолёта №1. Министр ВВС Трой Мейнк подтвердил, что программа «Сентинел» полностью профинансирована, несмотря на перенаправление средств, которое стало возможным только благодаря реструктуризации программы и полному пересмотру перерасхода средств.

Баллистическая ракета «Сентинел»

Действительно, одна из непредвиденных дополнительных статей расходов на инфраструктуру была связана со строительством шахтных пусковых установок (ШПУ). Если в предыдущих сметах программа рассчитывалась исходя из того, что 450 существующих ШПУ «Минитмен III» будут просто отремонтированы и повторно использованы для «Сентинел», то в итоге стало ясно, что для их размещения придётся построить совершенно новые шахты, что повлечёт за собой значительные дополнительные расходы. Если изначально предполагалось, что программа обойдётся в 77,7 млрд. долл., то в итоге сумма достигла 160 млрд. долл. США. По данным же Пентагона, к моменту ввода в эксплуатацию «Сентинел» обойдутся в почти 141 млрд. долл. Причем, каждая ракета будет стоить 162 млн. долл. США.

Примерно в то же время, когда всё это происходило, Центр ядерного оружия ВВС США (AFNWC) совместно с генеральным подрядчиком программы «Сентинел» компанией Northrop Grumman и субподрядчиком Aerojet Rocketdyne 16 марта 2024 года провели огневые испытания твердотопливного ракетного двигателя (ТРД) третьей ступени МБР LGM-35A Sentinel на комплексе инженерных разработок АвБ Арнольд в Теннесси. Это было третье подобное испытание трёхступенчатой двигательной установки «Сентинел».

Подготовка ТРД «Сентинел» к испытанию

В соответствии с условиями контракта Northrop Grumman на проектирование, производство и разработку для «Сентинел» в январе 2024 года в том же месте, в вакуумной камере для имитации условий окружающей среды, с которыми двигатель столкнётся во время высотного и космического полёта, завершилось успешное испытание ТРД второй ступени. Компания разрабатывает и производит первую и вторую ступени трёхступенчатой баллистической ракета «Сентинел».

После успешного завершения тестов в начале 2024 года компания совместно с ВВС США приступила к квалификационным испытаниям, а данные, полученные в ходе испытаний ТРД, используются для текущего моделирования и проектирования. Ранее в рамках того же контракта были проведены огневые испытания ТРД первой ступени и испытания в гиперзвуковой аэродинамической трубе.

ВВС США планируют закупить около 634 МБР «Сентинел», а ещё 25 будут приобретены для проведения учебных испытательных пусков с инертными БЧ. В новых шахтах в состоянии оперативной готовности будут развёрнуты 400 баллистических ракет. Остальные 234, предположительно, должны храниться на складах. Программа также предусматривает модернизацию 450 бункеров и 600 объектов в рамках более широкой экосистемы командно-контрольных центров, объектов мониторинга и администрирования, расположенных на территории площадью около 100 тыс. кв.км в штатах Калифорния, Колорадо, Небраска, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг.

Боевая часть будущего

В то время как МБР «Минитмен III», как упоминалось ранее, оснащены БЧ W87, реализуется программа модификации W87-1, призванная оживить и преобразовать американский комплекс по производству ядерных БЧ, который пришёл в упадок после окончания холодной войны, а также создать новую БЧ, которой в конечном счёте будут оснащаться МБР «Сентинел».

Благодаря этой программе предприятие Nuclear Security Enterprise (NSE) США снова станет производителем «под ключ» всех компонентов, необходимых для создания современной ядерной БЧ. По сути, W87-1 станет первой полностью новой ядерной БЧ, поступившей на вооружение ВС США после окончания холодной войны.

Ядерная БЧ W88

На пути к достижению этой цели Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США в октябре 2024 года объявило о важной вехе: оно завершило строительство и «проштамповало» первый произведенный блок (FPU) плутониевого сердечника для новой боеголовки W87-1. Плутониевые сердечники являются необходимым компонентом каждой американской ядерной БЧ, и в настоящее время Агентство по управлению ядерными ресурсами США восстанавливает возможности страны по их производству в объёме не менее 80 сердечников в год. Во время холодной войны производились сотни сердечников в год, но производство прекратилось после падения Берлинской стены в 1989 году и окончания холодной войны.

В NNSA заявили, что «достижение FPU для сердечника W87-1 является важной вехой в модернизации запасов ядерного оружия США», особенно с учетом того, что новая БЧ поддерживает программу МБР «Сентинел». Штамповка означает, что FPU сердечник соответствует всем требованиям для включения в ядерный запас США в качестве «военного резерва». Для достижения этой цели, учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), Национального кампуса безопасности в Канзас-Сити (KCNSC) и Национального комплекса безопасности в Неваде в течение восьми лет сотрудничали с NNSA. Ливерморская лаборатория отвечала за проектирование сердечника, а его изготовление было завершено в LANL.

Согласно NNSA, постоянное производство плутониевых сердечников жизненно важно для ядерных запасов. Целевой мощностью в 30 сердечников в год на LANL является текущая цель, хотя и к неуказанным срокам, при этом установка оборудования и другие усовершенствования объекта по-прежнему требуются для обеспечения «все более надежных производственных мощностей». Тем временем на площадке Саванна-Ривер в Южной Каролине ведётся строительство завода по переработке плутония. По данным NNSA, в рамках комплекса по производству ядерного оружия планируется достичь производительности в 50 сердечников в год «в середине 2030-х годов».

Пока неясно, соответствует ли такой темп производства запланированным срокам ввода в эксплуатацию и требованиям «Сентинел», поскольку ожидается, что новая МБР начнёт заменять «Минитмен III» в 2029 году, а её ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Источник: euro-sd.com