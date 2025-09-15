Баллистические ракеты сегодня и завтра. Часть I: тактический уровень.

По оценкам западных аналитиков, использование различных типов баллистических ракет (БР) во время недавних и продолжающихся конфликтов подчеркнуло их важность в будущих военных действиях не только с точки зрения необходимости наличия их у участников конфликта, но и с точки зрения возможности эффективной защиты от них. Кроме того, в связи с изменением ядерной доктрины России, необходимость для Запада поддерживать эффективный потенциал БР становится всё более очевидной.

За последние три года в качестве ответных мер было использовано больше БР, чем когда-либо со времён Второй мировой войны, когда нацисты запустили более 3200 первых в мире тактических БР «Фау-2», в основном по целям в Великобритании.

В наши дни, на Украине по целям ВСУ выпущено более 10 тыс. российских ракет, причем в первые недели войны, в течение шести месяцев с апреля по сентябрь 2022 года, против украинских целей было использовано около 800 БР малой дальности (БРМД) «Искандер-М». К этому можно добавить недавние военные действия между Ираном и Израилем в июне 2025 года, а также напряжённость и столкновения между Индией и Пакистаном в начале мая, в ходе которых одна или обе стороны использовали тактические баллистические ракеты.

Баллистическая ракета «Орешник»

Российский «Орешник» – БР средней дальности (БРСД). Его дальность, по данным российских источников в Telegram, составляет 5500 км, а по данным некоторых других источников – 5000 км. По утверждениям источников в МО США, ракета создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Рубеж» и способна развивать скорость более 10 Махов (12 300 км/ч).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, она несёт шесть разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН). Каждая РГЧ ИН, предположительно, содержит шесть суббоеприпасов, которые входят в атмосферу на гиперзвуковой скорости. Отмечается, что программа РС-26 должна была быть закрыта в конце 2017 года, но, согласно отчётам РУМО США, программа либо была возобновлена, либо её элементы были сохранены и использованы для разработки «Орешника».

Атака БРСД «Орешник» 21 ноября 2024 года

Первое применение («боевое испытание») ракеты состоялось на Украине 21 ноября 2024 года. Ракета стартовала в Астраханской области России и поразила завод «Южмаш» в Днепре. Президент России Владимир Путина, назвал применение «Орешника» ответом на удары Украины по России американскими и британскими ракетами. Причем, обе страны ранее сняли ограничения на их использование против целей на территории России. Интересно, что, следуя старому правилу ведения войны, российский Генеральный штаб заранее предупредил командование МО США о том, что будет проведено «испытание» ракеты. По данным ГУР МО Украины, ракета, выпущенная по Днепру, была запущена с 4-го ракетного полигона в Капустином Яре. Ей потребовалось всего 15 минут, чтобы преодолеть 800 км и поразить цель.

Ракета действительно была оснащена шестью РГЧ ИН, каждая из которых содержала по шесть суббоеприпасов. Украинские источники сообщают, что скорость возвращения в атмосферу РГЧ «Орешника» составила 3–4 км/с (8,7–11,6 Маха). Количество самих ракет «Орешник» будет расти, поскольку, согласно заявлению В.Путина в июне 2025 года, изделие запущено в серийное производство. Кроме того, заявлено о готовности их размещения во второй половине 2025 года в Беларуси.

Рассматривая возможности ответа на этот вызов, западные и украинские аналитики отмечают, что, хотя системы «Пэтриот» успешно перехватывали другие российские БРСД и крылатые ракеты, беспилотники и самолёты, маловероятно, что она сможет надёжно перехватить «Орешник» из-за его высокой скорости, параметров полёта и РГЧ ИН, которые позволяют ему эффективно уклоняться от перехвата, если только для успешного перехвата каждой РГЧ на заключительном этапе полёта не будет задействовано несколько перехватчиков. Большая дальность действия «Орешника» также даёт ему преимущество перед этими системами ПВО, которые не предназначены для борьбы с оружием класса БРСД. Более подходящими альтернативами для борьбы с такими угрозами являются THAAD и SM-3.

ATACMS и собственные БР Украины

Несмотря на то, что в 2022 году Украина в значительной степени зависела от США, Европы и других союзников в плане поставок боеприпасов и оборудования, собственная оборонная промышленность страны сыграла ключевую роль в поддержании её обороноспособности. По данным Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), на долю США приходилось около 20% поставляемой техники, на долю Европы и других стран-союзниц – около 25%, в то время как собственный ВПК Украины производил около 55% военной техники, на которую полагались ВСУ.

Среди поставленных США боеприпасов, хотя и в небольшом количестве, присутствовала тактическая баллистическая ракета (ТБР) ATACMS. Сообщается, что Киев получил ТБР ATACMS M39 Block I с дальностью действия 165 км, которые впервые были применены в бою 17 октября 2023 года. После марта 2024 года были поставлены и применены ТБР M39A1 с РГЧ и M48 с унитарной БЧ (обе с дальностью действия 300 км).

Баллистическая ракета ATACMS. Источник: © John Hamilton/ U.S. Army via AP

Однако, согласно недавним сообщениям в украинских и других СМИ, все поставленные Украине ракеты ATACMS закончились в первые несколько месяцев 2025 года. У Киева всё ещё есть пусковые установки (ПУ), но нет ракет. При этом, по имеющимся данным, США изначально поставили менее 40 баллистических систем, а ограничения на их использование против целей в России были сняты администрацией Дж.Байдена только в ноябре 2024 года. С тех пор, как утверждается, оставшиеся БР ATACMS с дальностью полёта 300 км эффективно использовались против важных целей, таких как системы ПВО С-400 и аэродромы.

Ситуацию усугубляет неопределенность в отношении текущих поставок из США. В этих условиях, согласно тиражируемым на Запада сообщениям украинских СМИ UNITED24, разработала ТБР отечественного производства и якобы «успешно… поразила российский командный пункт на максимальной дальности полета ракеты около 300 км».

Баллистическая ракета «Гром-2», также известная как «Сапсан», немного больше по размеру, чем ATACMS. Она способна нести полезную нагрузку массой 400 кг и «уже запущена в серийное производство». Изделие разработано КБ «Южное» и производится ПО «Южмаш».

Предположительно, разработка ракеты началась в мае 2022 года, а первый испытательный запуск состоялся в середине 2024 года. Украинский авиационный эксперт, которого цитирует UNITED24, Константин Криволап, предположил, что будущие варианты новой украинской ракеты могут иметь увеличенную дальность за счёт уменьшения массы БЧ и увеличения объёма топливных баков, а также за счёт модификации двигателя.

За пределами Украины – замена ATACMS на PrSM

В то время как Украина продолжает нуждаться в дополнительных поставках ракет ATACMS, США уже работают над их заменой. Новая высокоточная ракета (Precision Strike Missile, PrSM) от Lockheed Martin – это БРСД, которая в настоящее время проходит испытания для замены ATACMS в армии США. Её возможности по нанесению ударов по наземным целям на больших расстояниях рассчитаны на дальность не менее 499 км, при этом система совместима с транспортно-пусковыми платформами HIMARS и M270 MLRS.

Последние события, связанные с программой, включают в себя заключение в марте 2025 года армией США с компанией-поставщиком контракта на неопределённый срок и в неопределённом количестве (IDIQ) на сумму 4,94 млрд. долл. США на производство дополнительных PrSM по мере необходимости. Производственная линия способна гибко реагировать на растущий или внезапный спрос.

Квалификационные испытания на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Апрель 2025 года.

В середине апреля 2025 года компания Lockheed Martin и армия США провели на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико производственные квалификационные испытания на короткие дистанции, чтобы продемонстрировать интеграцию платформы и её готовность к эксплуатации. Для этого впервые баллистическая ракета PrSM стартовала из ПУ M270A2 MLRS.

Согласно пресс-релизу Lockheed Martin, ракета Increment 1 была запущена «по нескольким целям, включая радиолокационную станцию и вертолётную платформу, и поразила их точным и смертоносным ударом». Испытания подтвердили эффективность ракеты и её совместимость с пусковой установкой M270A2. Кроме того, были продемонстрирована способность ракеты маневрировать и сохранять точность на коротких дистанциях. Стоит также отметить, что Northrop Grumman производит твердотопливный ракетный двигатель для PrSM Increment 1.

Продолжение следует…

Источник: euro-sd.com

Больше информации на нашем телеграм-канале