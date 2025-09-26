Войти
В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости.

«Центр Келдыша»: Плазменные двигатели позволят отправить экспедиции к Марсу

Разработанные Государственным научным центром (ГНЦ) «Центр Келдыша» плазменные двигатели высокой мощности КМ-50М и ИД-750 позволят отправлять экспедиции к дальним планетам Солнечной системы, заявил гендиректор ГНЦ Владимир Кошлаков. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Созданные установки могут стать основой для межорбитальных транспортных систем будущего. Мы рассматриваем их как ключевое решение для доставки грузов и экспедиций на орбиту Луны, к Марсу и даже к дальним планетам Солнечной системы», — сказал руководитель.

По его словам, Россия является лидером в области электроракетных технологий, что подтверждается созданием КМ-50М и ИД-750.

В августе 2024-го Московский инженерно-физический институт сообщил, что созданное при вузе предприятие «Спутниковые технологии и астроразработки» (СТАР) до конца года запустит серийное производство плазменных спутников.

В июне того же года опытное конструкторское бюро «Факел» рассказало, что благодаря модернизации и расширению производства на предприятии вырастет серийное производство новых холловских двигателей.

