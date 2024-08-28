Российское предприятие запустит серийное производство плазменных спутников

Российское предприятие СТАР запустит серийное производство плазменных спутников

Российское предприятие «Спутниковые технологии и астроразработки» (СТАР), созданное при Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), до конца года запустит серийное производство плазменных спутников. Об этом сообщается на сайте вуза.

Инновационное предприятие планирует выпускать установку Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly (VERA) для нано- и микроспутников. В компании оценивают ежегодную потребность России в подобных двигателях в 70 единиц. Три космических аппарата, оснащенных двигателями СТАР, уже находятся на околоземной орбите.

В июне опытное конструкторское бюро «Факел» сообщило, что благодаря модернизации и расширению производства на предприятии вырастет серийное производство новых холловских двигателей.

В июле 2023 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на полях саммита «Россия — Африка», проходившего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками по экспорту плазменных двигателей.