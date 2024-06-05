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Российский «Факел» расширит производство и нарастит выпуск двигателей

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Фото: Roscosmos / Globallookpress.com
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com.

ОКБ «Факел»: растет серийное производство новых холловских двигателей

Благодаря модернизации и расширению производства вырастет серийное производство новых холловских двигателей. Об этом сообщает Опытное конструкторское бюро (ОКБ) «Факел».

На предприятии началось перевооружение технической базы для серийного производства стационарных плазменных двигателей СПД-70М. Данные агрегаты работают на ксеноне и криптоне в диапазоне мощности от 300 до 1200 ватт с заявленным сроком эксплуатации более 9000 часов.

В рамках выделенного финансирования «Факел» закупит технологическое оборудование и проведет техническое перевооружение участка механической обработки.

В сентябре 2023-го компания «Решетнев» сообщила, что ОКБ поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT», входящий в проект «Сфера».

В июле того же года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на полях саммита «Россия — Африка», проходившего в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками по экспорту плазменных двигателей.

В марте 2022 года издание SpaceNews написало, что спутники британской компании OneWeb из-за санкций, введенных «Роскосмосом» в отношении США и ЕС, могут не получить стационарные плазменные двигатели СПД-50М российской компании «Факел».

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