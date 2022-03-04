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Спутники OneWeb не получат российские плазменные двигатели СПД-50М

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Фото: Roscosmos / Reuters
Фото: Roscosmos / Reuters.

SpaceNews: из-за санкций «Роскосмоса» спутники OneWeb могут не получить двигатели СПД-50М

Спутники британской компании OneWeb из-за санкций, введенных «Роскосмосом» в отношении США и ЕС, могут не получить стационарные плазменные двигатели СПД-50М российской компании «Факел» (входит в холдинг «Энергомаша»), пишет издание SpaceNews.

«Расширение санкций и ухудшение отношений между Россией и Западом также ставят перед OneWeb производственные вопросы», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что спутники OneWeb производятся во Флориде в рамках совместного предприятия с Airbus и используют двигатели, поставляемые российской компанией «Факел». В публикации затруднились ответить, закупили ли в OneWeb достаточное количество СПД-50М.

3 марта гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции прекращает поставки в США ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш». «Это прежде всего двигатель РД-180, на котором, как на маршевом двигателе, летает ракета Atlas-5, и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракеты Antares», — пояснил руководитель.

В июне 2015 года «Известия», ссылаясь на высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли России, сообщили, что компания Airbus Defence and Space (ADS) планирует купить у российских производителей стационарные плазменные двигатели (СПД) и аккумуляторы, необходимые для коррекции орбит космических аппаратов спутниковой группировки OneWeb.

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Страны
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США
Продукция
Antares РН
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РД-180
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Рогозин Дмитрий
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