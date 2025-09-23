Войти
Lenta.ru

Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

91
0
0
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters.

Эксперт Корнев: Эсминец Bainbridge с ракетами Tomahawk угрожает России

В акваторию Балтийского моря для участия в учениях НАТО Neptune Strike («Удар Нептуна») вошел эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Bainbridge типа Arleigh Burke, вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk в количестве до 56 штук. Об этом стало известно газете «Известия».

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, американский корабль может представлять угрозу для России. «Tomahawk могут поражать наземные объекты на дальности от полутора до двух тысяч километров, то есть из Балтики он может простреливать большую часть европейской территории России», — заявил специалист.

Эксперт отметил, что за ходом учений НАТО будет наблюдать Военно-морской флот России, у которого на Балтике есть корабли, способные бороться с Bainbridge.

В июне газета сообщила, что в Балтийское море зашел американский эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, который примет участие в учениях НАТО Baltops 2025.

Позднее в том же месяце издание сообщило, что корабли ВМС США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 22:48
  • 0
Ответ на "Модернизация подводных сил: российский ВМФ запустил самую мощную крылатую ракету в мире во время учений в Тихом океане (Military Watch Magazine, США)"
  • 22.09 22:21
  • 2
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»
  • 22.09 21:46
  • 6
Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»
  • 22.09 21:10
  • 0
Ответ на "Шокирующий прогноз в передаче Майбрит Ильнер. Путин непременно "поглотит" Европу (Bild, Германия)"
  • 22.09 20:54
  • 10564
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.09 20:30
  • 0
Ответ на "Президент Чехии выступил с угрозой после инцидента с МиГ-31"
  • 22.09 20:15
  • 0
Ответ участнику Воин3D
  • 22.09 17:33
  • 0
Сила единства через боевой опыт
  • 22.09 16:36
  • 2
О корветах, фрегатах, и эсминцах - на примере российского ВМФ
  • 22.09 16:30
  • 3
«Пришлось пойти на компромисс»: Россия представила РСЗО «Сарма»
  • 22.09 04:26
  • 1
Единый фронт Стармера и Трампа по украинскому конфликту дал трещину (Politico, США)
  • 22.09 04:08
  • 1
Вызов с фронта
  • 22.09 03:56
  • 1
Путин рассказал о модернизации российского оружия
  • 22.09 02:44
  • 1
США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
  • 21.09 20:20
  • 0
О "самом совершенном фрегате в мире"