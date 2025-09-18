Войти
Прогнозы о «нападении России на Европу» объяснили

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Эксперт Леонков: Каждые четыре года на Западе предрекают нападение РФ на Европу

Каждые четыре года западные СМИ предрекают «нападение РФ на Европу», что говорит о несостоятельности таких прогнозов, объяснил газете «Известия» военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что РФ якобы может использовать совместные российско-белорусские учения в качестве прикрытия для нападения на Европу.

«Эта реакция проявляется уже не в первый раз: каждые четыре года, когда проводятся крупные российско-белорусские учения, западные СМИ транслируют агрессивные прогнозы, которые в итоге оказываются несостоятельными», — заметил аналитик.

Он отметил, что в учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии задействовано до 7000 военнослужащих, тогда как к мероприятиям НАТО в Польше привлечено 30 тысяч человек.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что подлодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» Военно-морского флота России в ходе учений «Запад-2025» ударила крылатыми ракетами «Калибр» из надводного положения по условному противнику в Баренцевом море.

Также на учениях, согласно газете, на полигоне в Белоруссии применили боевой лазер «Шафран».

