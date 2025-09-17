Войти
На Западе обеспокоились после удара «самой смертоносной подводной лодки в ​​мире»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

MWM: Подлодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» ударила ракетами «Калибр»

Подлодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» Военно-морского флота (ВМФ) России в ходе учений «Запад-2025» ударила крылатыми ракетами «Калибр» из надводного положения по условному противнику в Баренцевом море. Об этом со ссылкой на Минобороны России рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание подчеркивает, что, согласно журналу The National Interest, введенная в эксплуатацию субмарина является «самой смертоносной подводной лодкой в ​​мире». Данное обстоятельство, как пишет MWM, «отражает более широкую обеспокоенность на Западе относительно ее значительно улучшенных возможностей по сравнению с предыдущими российскими ударными подводными лодками».

В частности, журнал отмечает, что недавно президент России Владимир Путин дал указание не только продолжить серийное производство атомных субмарин, но и оснащать их современными высокоточными вооружениями и датчиками.

MWM напоминает, что каждая подлодка проекта «Ясень-М» имеет, в частности, вертикальные пусковые установки для 32 гиперзвуковых крылатых ракет и 10 торпедных аппаратов. Среди разнообразных вооружений, согласно журналу, субмарины проекта «Ясень-М» оснащают гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способными поражать цели на расстоянии тысячи километров.

Ранее MWM заметил, что бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям.

