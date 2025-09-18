Подняли фланги: почему НАТО нервно отреагировало на учения «Запад-2025»

Пока Москва и Минск отрабатывали оборонительные сценарии, альянс начал масштабные маневры у российской границы

Российско-белорусские учения «Запад-2025» испугали европейских лидеров и вскрыли нарастающие разногласия между ЕС и США, полагают эксперты и западные СМИ. Беспокойство европейцев вызвал, в частности, неожиданный визит двух американских военных чиновников на один из полигонов, где проводились учения — это может быть индикатором разницы подходов Вашингтона и Брюсселя к Кремлю. Сами учения завершились 16 сентября. В этот день их посетил Владимир Путин. Он приехал в Нижегородскую область, но маневры также проводились в Белоруссии, в Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, в акваториях Балтийского и Баренцева морей. НАТО ответило на «Запад-2025» собственными учениями в Польше вблизи границ Калининградской области.

Путин принял участие в учениях «Запад-2025»

16 сентября Владимир Путин прилетел в Нижегородскую область, на полигон Мулино, где проходил основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства был одет в военную форму, что соответствовало моменту, но случается нечасто. К примеру, когда президент в марте 2025 году посетил приграничные регионы Курской области после их освобождения от боевиков ВСУ, он также посчитал нужным надеть камуфляж. Тогда ряд западных СМИ посчитали это «леденящим предупреждением, которое российский лидер сделал украинским войскам».

— Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите Союзного государства от любой агрессии, — заявил глава государства на полигоне в Мулино.

Он сделал акцент на том, что мероприятия «Запада-2025» проходили на 41 полигоне, а участие в них принимали 100 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. систем вооружений и техники.

— Причем это всё современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тыс. образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения, — сказал Владимир Путин.

Наблюдать за маневрами на полигон в Нижегородской области приехали 25 иностранных делегаций. Среди них — военные из Индии, Ирана, Бангладеш, Конго и Мали.

А за белорусской частью учений наблюдали представители в том числе и стран НАТО — США, Турции и Венгрии. Маневры посетил, в частности, атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп.

— Очевидно, что такое иностранное участие в самых разных форматах говорит о том, что не только в политико-дипломатическом, но и в военном отношении планы изолировать Россию провалились. И это особенно ясно сейчас, когда мы видим увеличение иностранного представительства на военных учениях, а в том числе представительства так называемых недружественных стран. Это очень важный момент, поскольку сейчас очень велики риски геополитической напряженности и непреднамеренной эскалации. История показывает, что участие наблюдателей в военных учениях — это важный стабилизирующий фактор, — сказал «Известиям» эксперт «Валдая» Андрей Кортунов.

Агентство Reuters посчитало присутствие американских военных на учениях признаком потепления отношений между США и Белоруссией. Тhe New York Times назвала это «примечательным поворотом событий», особенно на фоне растущего напряжения между Россией и европейскими членами НАТО после инцидента с БПЛА в Польше. А британская Guardian и вовсе написала, что данный факт испугал европейских лидеров и вскрыл нарастающие разногласия между ЕС и США. Издание полагает: тот факт, что впервые за последние годы представители Штатов наблюдали за российскими учениями вживую, вызвал беспокойство Союза, был воспринят как сигнал о серьезности происходящего и как индикатор возможной разницы подходов Вашингтона и Брюсселя к Кремлю.

Одним из главных итогов учений стало то, что не сбылись прогнозы западных аналитиков, считает военный эксперт Алексей Леонков. Они в очередной раз предсказывали, что «Запад-25» якобы может стать прикрытием для нападения России на одну из стран Евросоюза, в частности на Польшу.

— В ответ на эти опасения Польша, напугав сама себя, перебросила к границам с Белоруссией группировку из 40 тыс. военнослужащих. Однако, как и в предыдущие разы, никаких наступательных действий со стороны наших войск замечено не было. Эта реакция проявляется уже не в первый раз: каждые четыре года, когда проводятся крупные российско-белорусские учения, западные СМИ транслируют агрессивные прогнозы, которые в итоге оказываются несостоятельными, — рассказал эксперт.

Какое вооружение использовали на учениях

Во время посещения полигона Мулино Владимир Путин также проинспектировал образцы вооружения и военной техники, задействованные в маневрах. В частности, он примерил тепловизионные очки «Стрекоза», предназначенные для повышения мобильности бойцов на поле боя. Они оснащены электрическим зумом, который дает возможность видеть на расстоянии до 1 км. Срок их автономной работы составляет до 2,5 часа.

Президент также осмотрел мотоциклы «Бульдог», «Кайо-Т4» и изучил подкапотное пространство бронеавтомобилей «Сармат» (СТС) и «Улан-U2». Особое внимание Владимир Путин уделил новой винтовке «Аркуда СТ», которую представил Ярослав Якубов, герой России и ДНР.

НАТО начали учения в ответ на «Запад-2025»

Страны Европы активно использовали учения «Запад-2025» как повод нарастить военный потенциал в приграничных с Союзным государством регионах. Так, Польша и Латвия еще 11 сентября — накануне начала учений — закрыли воздушное пространства на границах с Белоруссией и Россией, а Варшава, помимо этого, решила перебросить к своей восточной границе порядка 40 тыс. солдат.

В Балтийском море в эти дни Польша провела первые боевые стрельбы системы противовоздушной обороны средней дальности Wisla, в ближайшие дни также пройдут стрельбы недавно принятых на вооружение польской армией ракетных установок Homar A и Homar K, сообщила пресс-служба минобороны страны.

Всё это — часть учений НАТО Iron Defender, которые проходят в том числе вблизи границы Калининградской области, на побережье Балтики. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил, что они проводятся как ответ на «Запад-2025».

Но в то время как российско-белорусские учения носят оборонительный характер, не называя конкретного противника, учения НАТО всегда персонифицированы, и в качестве «условного» противника открыто называют Россию или Белоруссию, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— Масштаб также разнится. В ходе учений «Запад-2025» на территории Белоруссии было задействовано до 7 тыс. военнослужащих, в то время как в учениях НАТО в Польше — 30 тыс., включая солдат из США, Швеции и Норвегии. Это несоответствие в количестве сил и средств, наряду с персонификацией «противника», говорит о том, что именно учения стран НАТО, а не России и Белоруссии, имеют более выраженный агрессивный характер, — уточнил он.

Активная фаза учений «Запад-2025»

В ходе учение «Запад-2025» ВС РФ выполняли поставленные задачи в разных областях России. В частности, корабли Северного флота отработали отражение воздушного налета в Баренцевом море. Расчеты большого противолодочного корабля «Североморск» выполнили стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Кинжал» и артиллерийских установок АК-100 и АК-630. В ближней морской зоне воздушный налет авиации условного противника отражала корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко». Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали практическое бомбометание на одном из полигонов. Летчики уничтожили инфраструктуру условного противника — наземные цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия и укрепленные подземные командные пункты.

Силы Балтийского флота нанесли совместный ракетный удар крылатыми ракетами по морским целям. Экипаж корвета «Стойкий», расчет берегового ракетного комплекса «Бал» и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации ударили по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей.

В Калининградской области операторы БПЛА армейского корпуса Ленинградского военного округа выполняли задачи по разведке и корректировке огня. Для поражения целей использовались разведывательные и FPV-дроны с 82-мм минометными минами.

Кроме того, российские и белорусские подразделения отрабатывали высадку морского десанта с десантного катера (ДК) «Лейтенант Римский-Корсаков» под огневым прикрытием катеров и морской авиации Балтийского флота.

Там же военнослужащие радиоэлектронной разведки применили комплекс «Торн-МДМ». Они провели поиск и пеленгацию радиоизлучающих средств условного противника, а после обнаружения сигнала передали данные средствам радиоэлектронной борьбы и артиллерии.

Знаковым событием начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко также тот факт, что стороны отработали процесс планирования применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», который должен появиться в Белоруссии до конца 2025 года.

Юлия Леонова

Полина Берлянд