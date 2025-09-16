Бельгия и Нидерланды передадут Болгарии семь тральщиков-искателей мин типа Tripartite

Министерство обороны Бельгии сообщило, что правительство Бельгии 12 сентября 2025 года одобрило безвозмездную передачу Болгарии четырёх последних выводимых из состава бельгийского флота тральщиков-искателей мин типа Tripartite. Правительство Бельгии также "приняло к сведению решение Нидерландов присоединиться к этой инициативе". Согласно заявлению бельгийского министерства обороны, "учитывая важность мощного потенциала противоминной борьбы в Черноморском регионе и высокую заинтересованность Болгарии в приобретении бельгийских и голландских минно-тральных кораблей, обе страны [Бельгия и Нидерланды] договорились о передаче [Болгарии] четырёх бельгийских и трёх голландских минно-тральных кораблей, включая запасные части и тактический тренажер. В настоящее время между тремя заинтересованными сторонами начаты дальнейшие административные и технические переговоры с целью заключения трёхстороннего меморандума о взаимопонимании (МОВ)".

Тральщик-искатель мин M 921 Lobelia типа Tripartite ВМС Бельгии. Зеебрюгге, 31.03.2025 (с) Maaike Tijssens

Также сообщается, что "передача осуществляется на определенных условиях. Болгария, таким образом, будет нести ответственность за финансирование ввода в эксплуатацию и технического обслуживания [кораблей]. Это должно осуществляться, по возможности, преимущественно через бельгийских экономических операторов и предприятий. Для этого Болгария может использовать существующие оборонные соглашения или новые контракты на государственные закупки. Болгария также окажет Украине необходимую помощь в виде обучения и подготовки экипажей кораблей этого типа". Согласно сообщениям бельгийских СМИ, Болгария должна будет выделить за свой счет 24 млн евро для проведения ремонта четырех передаваемых ей Бельгией тральщиков на бельгийских предприятих.

Ранее Болгария уже приобрела из состава ВМС Бельгии и Нидерландов три тральщика-искателя мин типа Tripartite. В 2004 году по соглашению с Бельгией из состава бельгийского флота был приобретен тральщик М 922 Myosotis, который после ремонта с марта 2009 года входит в состав болгарского флота как "Цибър" (бортовой номер "32"). В 2019 году Болгария заключила соглашение о приобретении двух ранее выведенных из состава голландского флота однотипных тральщиков M 856 Maassluis и М 859 Hellevoetsluis, которые в октябре 2020 года были введены в состав ВМС Болгариии как "Места" (бортовой номер "31") и "Струма" (бортовой номер "33").

Теперь с планами передачи Болгарии еще семи тральщиков типа Tripartite речь идет о создани под болгарским флагом достаточно мощной группировки минно-тральных сил НАТО на Черном море, которая будет также дополнена двумя тральщиками-искателями мин типа Sandown, приобретенными Румынией из состава британского флота, а также пятью тральщиками-искателями мин ВМС Украины - двумя бывшими британскими типа Sandown и тремя полученными от Бельгии и Нидерландов кораблями типа Tripartite. В заявлении министерства обороны Бельгии прямо указывается, что передача Болгарии четырх тральшиков типа Tripartite направлена на "оказание оперативной поддержки болгарским ВМС и, в определённой степени, Украине", и что Болгария будет оказывать Украине "необходимую помощь в виде обучения и подготовки экипажей кораблей этого типа". Вероятно, Болгария станет и "хабом" по техническому обеспечению и ремонту болгарских и украинских тральщиков типа Tripartite.

600-тонные тральщики-искатели мин совместной франко-бельгийско-нидерландской программы Tripartite строились в 1980-е годы - тогда было построено 15 тральщиков для ВМС Нидерландов (тип Alkmaar) и по десять для ВМС Франции и Бельгии. Теперь в составе ВМС Бельгии осталось четыре тральщика типа Tripartite (M 916 Bellis, M 917 Crocus, M 921 Lobelia, M 924 Primula), а в составе ВМС Нидерландов - только три (М 860 Schiedam, М 862 Zierikzee, М 864 Willemstad), и теперь последние корабли этого типа запланированы к передаче Болгарии. Окончательно в составе ВМС Бельгии, Нидерландов и Франции корабли типа Tripartite должны быть заменены большими противоминными кораблями нового типа, строящимися в рамках совместной программы трех стран, головной из которых М 940 Oostende должен быть сдан бельгийскому флоту в конце 2025 года.

Голландские и бельгийские корабли типа Tripartite прошли модернизацию в 2000-е годы в рамках бельгийско-голландской программы BENECUP, и сейчас оснащены современными противоминными средствами, включая интегрированную АСБУ противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS, ГАС миноискания Thales 2022 Mk III и подводные противоминные аппараты Atlas Elektronik Seafox и Saab Double Eagle Mk III Mod 1.