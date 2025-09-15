Второй B-21 взлетел

Второй стратегический бомбардировщик B-21 Raider ВВС США поднялся в воздух
Второй стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США поднялся в воздух. Об этом сообщает блог The Aviationist.
Самолет взлетел с авиабазы ВВС США № 42 в Палмдейле, штат Калифорния, 11 сентября. В воздухе бомбардировщик сопровождал истребитель F-16. Как и первый B-21, впервые поднявшийся в воздух 10 ноября 2023 года, второй стратегический бомбардировщик перелетел на авиабазу Эдвардс, где присоединится к программе летных испытаний.
По данным блога, в настоящее время ВВС США располагают четырьмя B-21, два из которых предназначены для наземных испытаний.
В августе издание TWZ со ссылкой на командующего 8-й воздушной армией ВВС США генерал-майора Джейсона Армагоста заметило, что недавнюю операцию США против Ирана Midnight Hammer («Полуночный молот») можно назвать примером масштаба военных кампаний будущего, в которых сможет принимать участие B-21.