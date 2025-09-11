Швеция закупает польские переносные зенитные ракетные комплексы Piorun

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 9 сентября 2025 года сообщило о закупке для вооружённых сил Швеции переносных зенитных ракетных комплексов Piorun у польской компании Mesko SA, входящей в состав польской государственной оборонно-промышленной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ). Сообщено, что в марте 2025 года FMV подписала с компанией Mesko соглашение о намерениях относительно приобретения ПЗРК Piorun, а в июле был размещён первоначальный заказ на небольшую партию этих комплексов. Сейчас он дополнен крупным основным заказом. ПЗРК Piorun поступит на вооружение в Швеции в первом квартале 2026 года и поставки будут завершены ​​в 2027 году.

Пусковое устройство переносного зенитного ракетного комплекса Piorun производства польской компании Mesko SA (с) Mesko SA

Стоимость контракта составляет около 3 млрд шведских крон (около 320 млн долл), что делает Швецию одним из крупнейших заказчиков ПЗРК Piorun.

Швеция стала десятым известным иностранным заказчиком ПЗРК Piorun, оказавшимся хитом европейского оборонного рынка на фоне отсутствия сейчас у западных производителей серийных портативных переносных ЗРК наплечного пуска с инфракрасным самонаведением, за исключением достаточно ограниченного производства в США ПЗРК Stinger. ПЗРК Piorun активно применяется украинской стороной в боевых действиях на Украине.

К настоящему времени, помимо поставок на Украину, ПЗРК Piorun заказан также Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией, Молдавией, Норвегией и Бельгией, и планируется к закупке Словакией и Румынией. В начале 2022 года партию ПЗРК Piorun (в "несколько сот ракет", по польским источникм) заказало министерство обороны США - предположительно, в США данные ракеты используются для отработки средств и комплексов противодействия современным ПЗРК.

Комплекс Piorun производится входящим в состав группы PGZ предприятием Mesko в Скаржи́ско-Каме́нна, и является дальнейшим развитием ранее изготавливаемого этим заводом семейства ПЗРК Grom. Разработка комплекса Piorun велась с 2010 года консорциумом, сформированным Mesko, предприятием CRW Telesystem-Mesko и Военным технологическим университетом (Варшава).

Сам ПЗРК Grom изначально (в конфигурации 1990-х годов, именуемой Grom 1) представлял собой собираемый Mesko лицензионный вариант советского переносного ЗРК 9К310 "Игла-1" с модифицированной ракетой 9М313, оснащаемой поставлявшимися санкт-петербургским ОАО "ЛОМО" головками самонаведения (ГСН) 9Э410 от ракеты 9М39 ПЗРК 9К38 "Игла". Также доработке подверглись пусковая установка 9П519 и боевая часть ракеты.

С 2000 года завод Mesko вел выпуск модифицированного ПЗРК, именуемого Grom 2. Его основным отличием стала модифицированная ракета, оснащенная новой ГСН 1Г03 разработки ЛОМО, и новой боевой частью с увеличенной с 1,27 до 1,83 кг массой. Первоначально ГСН для Grom 2 также поставлялись ЛОМО, и только с 2004 года в Польше был локализован их выпуск. В пусковом устройстве использованы новая элементная база и новые аккумуляторы. Обе модификации Grom могут также использовать стандартные пусковые механизмы ПЗРК "Игла-1" (9П519) и "Игла" (9П516).

Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) представляет собой дальнейшую модернизацию Grom 2. Основой модернизации стало оснащение ракеты комплекса Piorun новым твердотопливным двигателем собственной разработки Mesko, что увеличило дальность стрельбы до 6500 м и досягаемость по высоте до 4000 м. Кроме того, ракета комплекса Piorun оснащена модифицированной головкой самонаведения с новым фотодиодом и с цифровой обработкой сигналов (чувствительность ГСН в результате якобы повышена в четыре раза), и новым неконтактным взрывателем. Боевая часть выполнена с новым взрывчатым веществом CL-20. В пусковое устройство введены инфракрасный прицел, дополнительный аккумулятор и кодовое устройство для предотвращения несанкционированного использования.

Министерство национальной обороны Польши в декабре 2016 года заключило контракт стоимостью 932,2 млн злотых (около 220 млн долл) с группой PGZ на поставку в 2017-2022 годах 420 пусковых устройств и 1300 зенитных ракет комплекса Piorun. Освоение производства и доводка нового двигателя для ракет комплекса Piorun сопровождались трудностями и фактически Mesko смогло начать серийные поставки комплекса польской армии только в 2019 году и вело их до конца 2022 года, при этом значительная часть изготовленных комплексов была затем передана Польшей Украине.

В июне 2022 года министерство национальной обороны Польши подписало дополнение к контракту 2016 года на поставку для Войска Польского ПЗРК Piorun. Согласно дополнению на сумму 3,5 млрд злотых, должны быть поставлены еще 3500 зенитных ракет и 600 пусковых установок Piorun, поставки были начаты в конце 2022 года.