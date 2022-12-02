Норвегия закупает польские переносные зенитные ракетные комплексы Piorun

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Внезапно: Норвегия закупает польские ПЗРК Piorun

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Экстрасенсорно-прогностические способности в очередной раз подвели вашего покорного слугу - сообщают, что 29 ноября 2022 г. представители закупочного агентства [министерства обороны] Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) и польской компании Mesko подписали контракт на 350 млн. крон (37,6 млн. долл.) для приобретения ПЗРК Piorun. Поставки первых комплексов должны начаться 2023 году. Объем закупаемой партии не раскрывают, но его можно оценить в 35 пусковых и 115 ракет, так как по эстонскому контракту в сентябре 2022 г. их заказали 100 и 300 соответственно за 102 млн. долл. (103 млн. евро).

ПЗРК Piorun на испытаниях в Норвегии © Forsvarsmateriell

"Норвегия впервые будет использовать переносные средства ПВО такого типа, и поэтому норвежские вооруженные силы получат важный потенциал, которого у них не было раньше. Это также первый раз, когда мы заключили крупный контракт с польской оборонной промышленностью, что свидетельствует о положительном развитии двустороннего военно-технического сотрудничества", - прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грам. "Мы получили очень хорошие предложения от нескольких поставщиков, но решили, что Piorun дает нам наилучшее сочетание сроков, характеристик и стоимости. Его можно доставить относительно быстро, он соответствует требованиям по функциональности и эффективности, и их вполне достаточно с точки зрения цены", - дополнил министра руководитель отдела авиационных систем в FMA.

Foto © Forsvarsmateriell

Подготовка к реализации закупочной программы "Проект 5091 - Переносной зенитный ракетный комплекс" для усиления ПВО армейских подразделений в Финнмарке шла с 2018 года, а тендер начался осенью 2021 года. За прошедшее время проведены два этапа конкурсных испытаний и несколько месяцев переговоров с производителями. В соответствии с объявленными условиями тендера, программа закупки рассчитана на семь лет, а в комплект поставки входят пусковые установки (командно-пусковые блоки), зенитные управляемые ракеты, крепления для установки ПЗРК на военной технике, пассивные средства обнаружения, запасные части на два года эксплуатации, контрольно-измерительные приборы, а также средства обучения стрельбе, включая электронный тренажер-симулятор.

Срок начала поставок первоначально планировался на конец 2022-го, но слегка съехал вправо.

Bilde © Forsvarsmateriell