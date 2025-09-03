Развитие ударных беспилотников. Заключение.

Продолжаем тему ударных беспилотников. Рассмотрев европейские и ближневосточные модели (часть I), перейдем к изделиям американских разработчиков.

Ударные беспилотники США

GA-ASI Gray Eagle STOL/Mojave

Ударный беспилотник «Серый орел» (Gray Eagle STOL, также известный под демонстрационным названием «Мохаве» / Mojave) – продукт амкриканской компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI). Аппарат является усовершенствованной версией модели MQ-1C Gray Eagle (средневысотного и большой продолжительности полета – класс MALE), оптимизированной для короткого взлёта и посадки (short take-off and landing, STOL) и рассчитанной на эксплуатацию в суровых условиях. По сравнению со своими предшественниками, «Мохаве» имеет более прочное шасси, а также обновлённые крылья и рули высоты, что позволяет ему взлетать с авианосцев, взлётно-посадочных полос, грунтовых или травяных аэродромов и пляжей.

Ударный беспилотник Gray Eagle STOL может нести 16 ракет Hellfire

При максимальной взлётной массе 3175 кг Gray Eagle STOL обладает высокой грузоподъёмностью и оснащён семью узлами подвески, способными принять в общей сложности 1540 кг полезной нагрузки. К примеру, дрон способен нести 16 ракет семейства «Хеллфайер» (AGM-114 Hellfire, по восемь на каждом крыле).

Пулеметный блок Dillon Aero DAP-6

Вместо них могут использоваться другие УР, в том числе единую ракету класса «воздух-земля» AGM-179 (JAGM). В 2024 году во время испытательного полета Mojave, оснащённый двумя блоками пулемётов Dillon Aero DAP-6, каждый из которых оснащён шестиствольным пулемётом M134D-H, продемонстрировал возможность ведения огня с бреющего полёта.

БПЛА Gray Eagle STOL оснащён двигателем Rolls Royce M250 мощностью 450 л. с., что позволяет ему развивать максимальную скорость 260 км/ч. Максимальная продолжительность полёта составляет более 25 часов, хотя она зависит от массы полезной нагрузки: в режиме разведки она может достигать 27 часов, а при вооружении 12 ракетами Hellfire снижается до 10 часов.

В зависимости от конфигурации меняется и длина взлёта: для разведывательной конфигурации составит 122 м, а при вооружении 12 ракетами «Хеллфайер» увеличивается до 304 м. Считается, что БПЛА всё ещё находится на завершающей стадии разработки и испытаний. В ноябре 2024 года компания GA-ASI объявила, что БПЛА успешно взлетел с южнокорейского универсального десантного корабля ROKS Dokdo и приземлился на наземной базе.

Морской ударный беспилотник Jump 20-X

БПЛА Jump 20-X производства компании Aerovironment предназначен для морских и экспедиционных операций, но его конфигурация с вертикальным взлётом и посадкой позволяет использовать его на судах с ограниченной площадью палубы. Как поясняют в Aerovironment, буква «X» в названии означает «доминирование в разных средах» и указывает на то, что усовершенствованный аппарат может работать как над сушей, так и над морем. Беспилотник, оснащённый для автоматизации программным обеспечением (ПО) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), может выполнять большую часть своих задач без участия экипажа.

Ударный беспилотник Jump 20-X

Компактный БПЛА (длина – 2,9 м, размах крыльев – 5,7 м) имеет максимальную взлётную массу 97,5 кг и грузоподъёмность 13,6 кг. Помимо датчиков и систем связи, на дрон можно установить небольшие высокоточные боеприпасы, в том числе Northrop Grumman Hatchet и Corvid Technologies/L3Harris Shryke.

Четыре двухлопастных винта с вертикальной подъёмной силой обеспечивают возможность вертикального взлёта и посадки, а тянущий винт в носовой части обеспечивает вертикальный полёт. Двухтактный двигатель, установленный в носовой части, может работать на различный марках топлива (JP-5, JP-8, Jet-A и MoGas), что повышает эксплуатационную гибкость, особенно в экспедиционных условиях. Двигатель развивает скорость до 93 км/ч и обеспечивает автономность до 13 часов. Максимальная дальность действия радиосвязи составляет 185 км.

Вариант 20-X – это военно-морская модификация оригинального БПЛА Jump 20, который уже используется ВС США и Дании. Компания Aerovironment представила 20-X на выставке IDEX 2025. По словам разработчика, дрон находится на завершающей стадии испытаний, а продажи начнутся «в ближайшие несколько месяцев».

Беспилотник Mayman Razor

Калифорнийская компания Mayman Aerospace разрабатывает семейство высокоскоростных БПЛА с вертикальным взлётом и посадкой Razor («Бритва»). Имеющая модульную конфигурацию модель пригодна для проведения разведки, РЭБ, целеуказания, логистики и даже нанесения ударов. По словам представителей Mayman, для навигации и управления это семейство дронов будет оснащено ПО с поддержкой ИИ.

Экспериментальный БПЛА Razor P100

Компания планирует представить Razor в трёх размерных классах: P100 (полезная нагрузка 45 кг), затем P500 (полезная нагрузка 227 кг) и P1000 (полезная нагрузка 450 кг). Два более крупных варианта будут оснащены управляемыми ракетами «Хеллфайер» или «Бримстоун» (Brimstone), а также ракетами класса «воздух-воздух».

Каждый аппарат оснащён четырьмя реактивными двигателями, расположенными по углам летательного аппарата. Для взлёта, посадки и зависания гондолы двигателей могут устанавливаться вертикально, а для высокоскоростного горизонтального полёта – горизонтально. По заявлению производителя, двигатели могут работать на любом тяжёлом топливе. Технические характеристики семейства Razor включают скорость до 800 км/ч и потолок высотой около 6100 м. Самый маленький вариант сможет взлетать с площадки размером 3×3 м.

Руководство компании-разработчика отмечает, что БПЛА «экономичны, просты в производстве, относительно недороги и могут применяться в достаточном количестве, чтобы соответствовать требованиям будущих боевых действий. Одной из первых жертв современных войн станут аэродромы, поэтому аппаратыс вертикальным взлётом и посадкой будут иметь решающее значение для успеха будущих конфликтов».

Концептуальное изображение ударных беспилотников Razor VTOL, выполняющих боевую задачу.

В сентябре 2024 года компания объявила о завершении лётных испытаний тестового БПЛА, в котором использовались те же системы силовой установки, стабилизации двигателя, управления вектором тяги и контроля полёта, что и в P100. В пресс-релизе говорится, что производство и продажи P100 стартуют в 2025 году.

Концепция гиперзвукового ударного БПЛА

По мнению западных специалистов, технологическое развитие порождает всё более высокие ожидания. В феврале 2025 года Агентство перспективных оборонных исследований (DARPA) Министерства обороны США опубликовало широкое объявление об интересе к воздушным платформам ответного удара нового поколения (Next Generation Responsive Strike, Next RS). Управление аэрокосмических проектов (APO) агентства «работает в тесном партнёрстве с Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL) и [НАСА]» над продвижением этого проекта, целью которого является разработка малозаметного, высокоманевренного гиперзвукового бомбардировщика, способного наносить быстрые удары.

Правительство надеется завершить разработку проекта к концу 2020-х годов и начать лётные испытания прототипа в начале 2030-х. В заявлении не уточняется, какой тип летательного аппарата будет предпочтительнее — пилотируемый или беспилотный. Однако многие аспекты такого проекта, в том числе потенциальная масса и аэродинамические преимущества БПЛА, потенциальное физическое воздействие гиперзвукового боевого маневрирования на экипаж и ожидаемо высокий риск при нанесении ударов в глубине территории, говорят в пользу беспилотной конструкции. Независимо от того, будут ли они запущены в рамках Next RS или нет, многоразовые гиперзвуковые ударные БПЛА, скорее всего, появятся в ближайшем будущем.

Источник: euro-sd.com