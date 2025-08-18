Развитие ударных беспилотников. Часть I.

Первые ударные беспилотники — летательные аппараты, предназначенные для доставки боеприпасов и безопасного возвращения — появились в начале 2000-х годов. Очередной раз ударные БПЛА продемонстрировали свой потенциал во Второй карабахской войне 2020 года. Вместе с тем, их влияние на ход войны на Украине оказалось значительно скромнее. Хотя украинские ударные дроны поначалу добились определённых успехов, их применение в условиях противодействия современных систем ПВО было ограниченным по сравнению с небольшими БПЛА, использующимися в огромных количествах.

Сегодня ударные беспилотники выпускаются в различных конфигурациях, отличающихся по размеру, скорости, дальности полёта, полезной нагрузке, двигательной установке и способу запуска. Помимо вооружения, они также оснащены датчиками, которые помогают обнаруживать и уничтожать цели, а также выполнять вторую задачу – вести разведку. Каждая комбинация характеристик обладает уникальными возможностями, которые оптимизируют их для различных сценариев эксплуатации.

Крупные ударные беспилотники большой дальности могут оснащвться внушительным арсеналом оружия и барражировать над зоной контроля, выявляя потенциальные цели. Однако они более уязвимы для обнаружения системами ПВО и менее ремонтопригодны, чем их более компактные аналоги. В мире десятки новых ударных БПЛА либо недавно поступили на вооружение, либо находятся в стадии разработки.

Ударные беспилотники европейской разработки

Jackal (Великобритания)

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлёта и посадки (VTOL) «Шакал» (Jackal) – продукт взаимодействия британской компанией Flyby Technology и турецкой компанией Fly BVLOS Technology. В настоящее время он используется в качестве демонстрационного образца для разработки семейства беспилотных летательных аппаратов.

Компактный БПЛА имеет необычную конфигурацию, в которой сочетаются элементы конструкции как с неподвижным крылом, так и с несущим винтом. Размах его крыльев составляет 5 м, а грузоподъёмность – 50 кг. Практический потолок достигает 3100 м (хотя в ходе испытаний дрон поднимался на 4000 м), дальность полёта – 150 км, крейсерскую скорость – 222 км/ч (120 узлов).

Базовый БПЛА может выполнять задачи материально-технического обеспечения, разведки или ведения боевых действий. В последнем режиме демонстрационный образец может выполнять задачи по нанесению ударов по наземным целям, а также вести воздушный бой с вертолетами. По заявлению производителя, «Шакал» оснащается лёгкими многоцелевыми ракетами Thales (LMM) для борьбы с бронетехникой и вертолётами, ракетами Thales Free Fall LLM (FFLLM) и ракетами Northrop Grumman Hatchet (обе используются для борьбы с бронетехникой и живой силой).

Ударный беспилотник Flyby Jackal с ракетами LMM

Силовая установка демонстрационного образца состоит из четырёх пар винтов противоположного вращения для вертикального взлёта и посадки и четырёх крыльевых электрических канальных винтов (EDF) для высокоскоростного горизонтального полёта (на сайте Flyby Technology показана альтернативная конфигурация с шестью EDF).

Технология вертикального взлёта и посадки позволяет использовать БПЛА в ограниченном пространстве без взлётно-посадочных полос, в том числе в городских и лесных условиях, а также с кораблей. Ожидается, что модульная конструкция по принципу «подключи и работай» облегчит разработку семейства БПЛА, способных обеспечить гибкие боевые возможности для ВС Великобритании и её союзников.

Hitbird (Германия)

Компания B&S Tech on Target GmbH (г. Нойштадт, Германия) производит семейство дронов «Хитбёд» (Hitbird), позиционируя его как подходящее для массового производства. Семейство дронов Hitbird демонстрировалось на выставке Eurosatory 2024.

Модель имеют цельнометаллическую конструкцию из авиационного алюминия, обеспечивающую прочность планера. Обшивку и элементы планера можно легко заменить, что позволяет быстро восстанавливать поврежденные дроны. Все модели «Хитбёд» оснащены одним двухтактным поршневым двигателем (мощностью от 5 до 60 л. с.), приводящим в движение пропеллер в носовой части.

Дроны выпускаются в трёх размерных категориях, которые определяются в зависимости от размаха их крыльев:

Hitbird 175: размах крыльев 175 см, сухая масса 6 кг, полезная нагрузка до 5,5 кг;

Hitbird 350: размах крыльев 350 см, сухая масса 20 кг, полезная нагрузка до 29 кг;

Hitbird 700: размах крыльев 700 см, сухая масса 60 кг, полезная нагрузка до 70 кг.

Ударный дрон Hitbird 350

Оружие может перевозиться внутри или на подкрыльевых опорах. В качестве полезной нагрузки могут использоваться разведывательные сенсоры или датчики наведения для бортовых боеприпасов.

Максимальная скорость всех вариантов БПЛА составляет около 200 км/ч. Дальность полета зависит от полезной нагрузки и количества топлива, при этом пользователю требуется сбросить часть имеющейся полезной нагрузки, чтобы достичь максимальной дальности. В качестве ориентировочных показателей производитель заявляет дальность полета в 1000 км для Hitbird 175 с 3,5 кг топлива, или 840 км для Hitbird 350 с 17 кг топлива, или 1680 км для Hitbird 700 с 60 кг топлива.

Ближний Восток

Golden Eagle Heavy Strike

Ударный беспилотник «Мощный удар Золотого Орла» (Golden Eagle Heavy Strike) производится израильской компании Steadicopter. Это БПЛА вертолетного типа, впервые представленный на выставке AUSA 2024. Его максимальная взлётная масса (МВМ) составляет 50 кг, а полезная нагрузка достигает 15 кг. Дрон может применяться сухопутными войсками и силами специальных операций для разведки и нанесения высокоточных ударов.

Варианты полезной нагрузки включают ракеты Rafael Spike SR и LR2, пригодные для нанесения высокоточных ударов по бронетехнике, мягким и укреплённым конструкциям, а также морским целям. Каждый БПЛА несёт под корпусом одну ракету. Сферы применения включают вооружённую разведку, непосредственную авиационную поддержку, охрану границ, обеспечение безопасности периметра и ведение боевых действий в городских условиях. Поворотная конструкция позволяет БПЛА взлетать из ограниченного пространства. Время автономной работы не превышает одного часа, а дальность полета – до 50 км в зоне прямой видимости (ЗПВ) от наземной станции управления.

Беспилотный ударный вертолёт Golden Eagle с ракетным комплексом Rafael Spike

Для обнаружения и отслеживания целей используются бортовые оптико-электронные датчики высокого разрешения, а дополнительное программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта может также выполнять функции классификации целей. Как сообщается, ПО позволяет присваивать индивидуальный идентификатор каждому обнаруженному объекту и обеспечивает непрерывное отслеживание, несмотря на временные препятствия или потерю видимости в поле зрения. Кроме того, имеет возможность «автоматически различать различные цели, будь то движущиеся или неподвижные объекты, люди или транспортные средства».

БПЛА Reach-M

Компания EDGE Group (ОАЭ) представила ударный беспилотник Adasi Reach-M на авиасалоне в Дубае в ноябре 2023 года. Этот БПЛА может находиться в воздухе до 24 часов и оптимизирован для длительных разведывательных операций и высокоточных ударов по наземным целям. Длина аппарата составляет 8,7 м, размах крыльев – 17 м, а максимальная взлётная масса – 1500 кг.

Ударный беспилотник Adasi Reach-M

Грузоподъёмность в 350 кг позволяет нести на семи узлах подвески высокоточные и барражирующие боеприпасы. В число известных вариантов полезной нагрузки входят управляемая планирующая бомба RASH-3 (калибр 33 кг) и управляемая планирующая бомба Desert Sting-25 (калибр 47 кг; масса БЧ 25 кг).

В Reach M используется трёхлопастной толкающий винт с воздухозаборником, расположенным сверху хвостовой части фюзеляжа. Крейсерская скорость Reach M составляет 175 км/ч, а практический потолок – 8000 м. Для получения от наземного пункта управления данных о наведении и обновления миссии в режиме реального времени ударный дрон использует защищённые каналы связи.

Bayraktar Kizilelma

БПЛА Kızılelma турецкой компании Baykar Technologies специально разработан для авианосных операций, включая ведение воздушной, надводной и наземной войны. ВС Турции планируют разместить беспилотник на десантном корабле TCG Anadolu. Он также может работать с коротких взлетно-посадочных полос на суше. Управление миссиями осуществляется с наземной станции, но предполагается, что Kizilelma сможет выполнять многие задачи автономно, включая взлёт и посадку на носитель, а также воздушные бои.

Длина беспилотника составляет 14,5 м, размах крыльев – 10 м. Благодаря обтекаемому фюзеляжу, стреловидным крыльям, переднему горизонтальному оперению и двухкилевому хвостовому оперению реактивный беспилотник Kizilelma похож на малозаметный пилотируемый истребитель. Он характериуется высокой манёвренностью и низкой радиолокационной заметности.

Опытный образец Bayraktar Kizilelma. Март 2023 года

Максимальная взлётная масса дрона составляет 8,5 тонны, грузоподъёмность – 1,5 тонны. В качестве вооружения могут использоваться различные боеприпасы классов «воздух-земля» и «воздух-земля». Вооружение размещается как внутри фюзеляжа, так и на подкрыльевых узлах подвески. Сенсорное оборудование включает инфракрасную систему поиска и слежения, а также РЛС с активной фазированной антенной решёткой для оценки воздушной обстановки и наведения на цель.

Компания Baykar планирует разработать три варианта Kizilelma. Предусматривается, что вариант «А» будет развивать крейсерскую скорость 0,6 Маха и максимальную скорость 0,9 Маха, его практический потолок составит 13 850 м, а стандартная рабочая высота – 7700 м. Продолжительность полёта составит более трёх часов. Варианты «B» и «C» будут развивать околозвуковую (обычно от 0,8 до 0,99 Маха) и сверхзвуковую (>1 Маха) скорость соответственно.

Варианты «A» и «B» будут оснащены одним турбовентиляторным двигателем с форсажной камерой. Вариант «C» – двумя двигателями. Вариант «А» совершил свой первый полёт 14 декабря 2022 года, а 17 июня 2023 года завершил 12-е лётные испытания.

Согласно заявлению председателя и технического директора компании Baykar Technologies Сельчука Байрактара, сделанному в октябре 2024 года, в настоящее время машина находится в производстве, а в 2026 году планируется выпустить партию из «более чем 10» аппаратов.

Продолжение следует…

Источник: euro-sd.com