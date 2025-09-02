Войти
Стала известна цель совместного патрулирования подлодок России и Китая

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

«Известия»: Подлодки РФ и Китая провели патрулирование для контроля за океаном

Подлодки России и Китая в ходе недавних учений «Морское взаимодействие — 2025» провели совместное патрулирование акватории Японского моря с целью отработки контроля за различными регионами Мирового океана. Об этом стало известно газете «Известия».

«В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, в ходе мероприятия отрабатывались и вопросы управления. Эксперт отметил, что совместное патрулирование прошло на фоне того обстоятельства, что военный флот США и их союзников активно развивается.

В августе издание Military Watch Magazine заметило, что современные атомные подводные лодки Военно-морского флота России, включая субмарины проекта 955А, способны атаковать цели на территории США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
955 Борей
Военные учения
