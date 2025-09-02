Держать патруль: как прошли российско-китайские подводные маневры

Моряки РФ и КНР отработали совместное контролирование разных районов Мирового океана

Российская и китайская субмарины впервые провели совместное патрулирование. Цель этих сложных учений — отработка контроля разных районов Мирового океана и поиск надводных целей, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Это мероприятие можно назвать уникальным: ранее моряками-подводниками РФ и КНР оно не проводилось. Специалисты подчеркивают, что совместное подводное маневрирование — сложнейшая операция, требующая высочайшей выучки.

Как прошло совместное подводное патрулирование

Дизель-электрическая подлодка «Волхов» Тихоокеанского флота и субмарина ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях. За время похода экипаж «Волхова» преодолел более 2 тыс. морских миль, сообщила пресс-служба ТОФ. На днях подлодка вернулась на базу во Владивосток.

Совместное подводное патрулирование, в котором участвовали российская и китайская субмарины, — уникальная операция, рассказал «Известиям» контр-адмирал, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.

— Ранее такие мероприятия российская и китайская сторона не проводили, и я вообще не припомню, чтобы отрабатывали такие вещи с иностранными лодками, — отметил он. — Это очень сложный процесс. Корабли идут в подводном положении, и ориентироваться относительно друг друга могут только с помощью гидроакустических средств, которые имеются у них на борту. А это достаточно непросто делать, поскольку сами подводные лодки очень малошумные.

В ходе совместного маневрирования экипажи отрабатывают поиск надводных и подводных кораблей противника, добавил контр-адмирал.

Российский и китайский экипажи во время таких мероприятий учатся контролировать районы Мирового океана, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации, — пояснил он. — Отрабатывались и вопросы управления. С учетом действия в водах Японского и Восточно-Китайского морей, где широко представлены динамично развивающиеся подводные силы Японии, Южной Кореи, США и Тайваня, который начал активно обновлять свой подводный флот, можно предполагать, что шли попытки ведения совместных противолодочных действий против флотов указанных стран. Также могли быть отработаны действия торпедным оружием против надводных сил вероятных противников наших стран. В целом же можно считать, что первый совместный поход подлодок двух наших стран дал много опыта нашим подводникам, и он будет не последним.

Ранее в августе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе провел российско-китайский отряд надводных кораблей. Эта операция, ставшая логическим продолжением учений «Морское взаимодействие – 2025», была направлена на отработку сложных совместных задач: от противовоздушной и противолодочной обороны до оказания взаимной помощи.

В чем сложность совместного подводного патрулирования

Совместное плавание двух или более подводных лодок принципиально отличается от плавания группы надводных кораблей. Корабли действуют в двухмерной среде, имеют возможность наблюдать друг друга зрительно или путем использования технических средств, как, например, радиолокаторы. Они могут обмениваться между собой информацией как по радиосвязи, так и визуально сигнальными флагами или с помощью прожекторов. При этом они могут скрытно перемещаться на поверхности океана, в частности в режиме радиомолчания. Подводные же лодки работают в трехмерном пространстве, в условиях сложной гидрологии моря и без возможности поддержания четкого контакта между субмаринами. Общение возможно только посредством подводной гидроакустической связи, имеющей ограничения по дальности и скорости обмена информацией. При этом активное использование гидроакустических средств ведет к потере скрытности подводной лодки. При таких условиях успешный совместный поход субмарин с экипажами носителями совершенно разных языковых культур — крайне сложная задача.

— Скорее всего, на борту каждой из лодок находились офицеры связи и переводчики, — отметил Дмитрий Болтенков. — Еще экипажи должны хорошо знать характеристики лодки-партнера, дабы понимать, какие именно маневры они могут совершать. Поэтому китайская сторона выбрала лодку проекта 636, которые Россия построила для КНР в количестве 10 штук в начале XXI века. Лодки этого типа хорошо освоены личным составом. Вместе с тем при таком совместном подводном плавании стоит быть особо внимательным при судовождении, ошибки в маневрировании дают возможность подводного столкновения, особенно при попадании лодки партнера в область гидроакустической тени. Такие случаи неоднократно бывали в истории ВМФ СССР и США. Последний такой произошел 11 февраля 1992 года, когда подлодка Б-276 «Кострома» в ходе всплытия протаранила подлодку ВМС США «Батон Руж», которая после этого столкновения была списана.

Поход лодок с российской стороны обеспечивали корвет «Громкий» и океанский буксир «Фотий Крылов». Воды Японского и Восточно-Китайского морей насыщены движением различных судов, а также военных кораблей ряда стран. В случае нештатной ситуации необходимо быстро оказать помощь субмарине, терпящей бедствие. Поэтому участие надводных кораблей в процессе совместного похода подводных лодок — нормальная практика, отметил эксперт.

Справка «Известий» Подводные силы ВМС НОАК были созданы с советской помощью, и их история началась с передачи 24 июня 1954 года подлодок С-52 и С-53. В дальнейшем Китай получил еще ряд советских лодок, а также ему была передана документация и оказана помощь в строительстве подлодок проектов 613, 633 и 629. Причем передавались и готовые корабли в виде комплектов — в частности, одной из первых построенных в Китае стала субмарина проекта 629. Одно время даже обсуждалась возможность создания общего атомного подводного флота. В дальнейшем после разрыва военно-технических отношений Китай развивал свои подводные технологии самостоятельно. Новым толчком в их развитии стали 1990-е годы. Окончание холодной войны и смена политики Китая позволила властям страны получить доступ к передовым технологиям военного и двойного назначения, прежде всего в странах Западной Европы. Украина же вообще за бесценок продавала в Китай всё, что только можно, в сиюминутной попытке заработать. Россия же стремилась продавать большие партии оружия, понимая, что китайцы, получившие большой опыт реверс-инжиниринга, в состоянии скопировать и воспроизвести у себя практически всё что угодно. В результате КНР купила в 1990–2000-х годах большие партии подлодок проектов 877 и 636. Полученные технологии, а также наработанный опыт позволили ВМС Китая строить для себя уже свои новейшие неатомные подлодки, например 041 «Юань». Ученым и инженерам КНР удалось создать свои воздухонезависимые двигательные установки и перейти к экспорту своих подлодок, в частности, в Пакистан.

