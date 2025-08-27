Войти
Lenta.ru

На Западе оценили способные атаковать США подлодки России

509
0
0
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

MWM: Атомные подлодки «Борей-А» ВМФ России способны атаковать США

Современные атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России, включая подлодки проекта 955А «Борей-А», способны атаковать цели на территории США. Возможности российских АПЛ оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Все АПЛ ВМФ России дислоцируются в составе Северного и Тихоокеанского флотов, причем подавляющее большинство из них находятся на вооружении первого. Широта применения подлодок позволяет им наносить удары по целям в Европе и Северной Америке с относительно небольшим временем предупреждения», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что российские подлодки «Борей» хорошо приспособлены к операциям в арктическом регионе. По его словам, российские АПЛ превосходят иностранные аналоги по количеству ядерных боеголовок на борту.

Подлодки «Борей-А» способны нести по 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава» с дальностью более 9000 километров.

Ранее в августе стало известно, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу