Войти
Lenta.ru

В США спрогнозировали удар Украины по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

451
0
0
Украинская ракета Flamingo («Фламинго»)
Украинская ракета Flamingo («Фламинго»).
Источник изображения: Efrem Lukatsky / AP

TWZ: Массовое производство «Фламинго» позволит ВСУ нанести удар вглубь России

Производство тысяч дальнобойных ракет Flamingo («Фламинго») позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести разрушительный удар вглубь России, прогнозирует обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор напомнил, что в октябре производитель оружия компания Fire Point планирует выпускать ежедневно семь ракет Flamingo. «По имеющимся данным, дальность полета [Flamingo] составляет 1864 мили (3000 километров), а боеголовка имеет массу 2535 фунтов (1150 килограммов), что делает эту ракету гораздо более дальнобойным и разрушительным оружием, чем любая ракета или одноразовый беспилотник, доступные Украине в настоящее время», — пишет обозреватель, замечая, что «семь ракет в день означают 2555 ракет в год».

Тревитик пишет, что заостренный конец Flamingo может указывать на ее способность пробивать хорошо защищенные укрытия. «Возможно, боеголовка даже представляет собой переоборудованную авиабомбу», — допускает автор, замечая, что ракета оснащена одним реактивным двигателем и запускается с помощью рельсовой направляющей, установленной на двухосном прицепе.

Тревитик отметил широкую доступность и высокую надежность турбовентиляторных двигателей АИ-25ТЛ, которыми оснащается Flamingo, — такие же агрегаты получают популярные учебные самолеты L-39 Albatros. «На сегодняшний день выпущены тысячи таких самолетов, что открывает дополнительные возможности для поиска двигателей», — говорится в публикации.

Тревитик напоминает, что по заявленным возможностям Flamingo очень близко совпадает с крылатой ракетой FP-5, которую предлагает компания Milanion. «Сообщается, что ракета [FP-5] оснащена инерциальной навигационной системой наведения и спутниковой навигацией, которая также разработана для устойчивости к атакам средств радиоэлектронной борьбы», — утверждает автор.

По его оценке, «если Fire Point сможет увеличить производство Flamingo, Украина получит новый и чрезвычайно ценный инструмент для поражения ключевых объектов в глубине России, причем с более разрушительным эффектом». «Помимо собственных мощностей, Fire Point может рассмотреть возможность привлечения зарубежных партнеров для расширения производства Flamingo, если компания уже не сотрудничает с Milanion», — считает обозреватель.

Ранее издание Defence24 заметило, что ракета «Фламинго» может использоваться ВСУ для удара по площадке под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань».

Также в августе журнал Military Watch Magazine рассказал, что ВСУ нужны ракеты «Фламинго» с дальностью применения 3000 километров и боевой частью массой 1000 килограммов для ударов в глубокий тыл России.

В августе фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской ракеты «Фламинго».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
L-39
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России