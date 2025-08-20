Войти
Lenta.ru

На Западе обозначили ВСУ цель для удара «Фламинго» в России

62
0
0
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

Defence24: Ракета «Фламинго» может использоваться ВСУ для удара по Елабуге

Ракета «Фламинго» может использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по площадке под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань». Возможную цель ракеты обозначило западное издание Defence24.

«Эти заводы уже неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников, но использование ракет с более тяжелой боевой нагрузкой может нанести россиянам значительно больший ущерб», — говорится в публикации.

Изучив конструкцию и геометрию ракеты, издание сомневается в том, что «Фламинго» останется незамеченной российской противовоздушной обороной. «С другой стороны, у Киева есть богатый опыт нанесения ударов по целям в российском тылу с помощью беспилотников», — пишет портал.

Ранее в разговоре с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов заметил, что предполагаемой новой украинской ракете «Фламинго» смогут противодействовать российские комплексы С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь».

Как тогда же рассказал журнал Military Watch Magazine, ВСУ нужны ракеты «Фламинго» с дальностью применения 3000 километров и боевой частью массой 1000 килограммов для ударов глубоко в тылу России.

В августе фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской ракеты «Фламинго».

Тогда же Telegram-канала «Два майора» заметил, что украинская сторона за «Фламинго» выдает британский боеприпас FP-5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214