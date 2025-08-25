Войти
Lenta.ru

В США высказались о рыщущем подальше от Украины российском «Медведе»

509
0
0
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

TNI: Российские бомбардировщики Ту-95МС рыщут подальше от Украины

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС (по классификации НАТО — Bear — «Медведь») рыщут подальше от Украины на Дальнем Востоке. О патрулировании воздушного пространства российскими винтовыми самолетами высказался обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Обозреватель напомнил о недавних плановых полетах Ту-95МС над Японским и Баренцевым морями, а также украинской операции «Паутина», в рамках которой была совершена попытка атаки на российские военные авиабазы.

«Ту-95 остается одним из немногих советских бомбардировщиков, способных поражать цели в Соединенных Штатах с территории России; Москва, вероятно, приложит все усилия, чтобы избежать дополнительных потерь [этих бортов]. Это может объяснить, почему Bear рыщет по Дальнему Востоку», — говорится в публикации.

Сучиу напомнил, что в 2024 году Россия и Китай провели первое воздушное патрулирование у берегов США, в котором приняли участие, в частности, Ту-95МС. Эти же самолеты, отмечает Сучиу, использовались для ударов по боевикам в Сирии, что стало их первым боевым применением за более чем 70-летнюю историю.

В мае 2022-го в издании 19FortyFive отмечали, что турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, впервые поднявшийся в воздух в 1952 году, является старым, но по-прежнему мощным самолетом. Портал написал, что Ту-95, представляющий собой важный элемент российской ядерной триады, может переносить крылатые ракеты Х-101 (Х-102) и Х-55. В публикации отмечалось, что по состоянию на 2020 год Россия располагала 55 такими ракетоносцами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Япония
Продукция
Ту-95
Х-101
Проекты
2020-й год
NATO
Ядерный щит
  • Обсуждаемое
