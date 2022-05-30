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В США рассказали о старом и мощном российском самолете

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Стратегический ракетоносец Ту-95МС
Стратегический ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, впервые поднявшийся в воздух в 1952 году, является старым, но по-прежнему мощным самолетом. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что Ту-95 представляет собой важный элемент российской ядерной триады. Издание напоминает, что самолет способен развивать крейсерскую скорость 710 километров в час и имеет дальность полета до 15 тысяч километров.

19FortyFive пишет, что Ту-95 может переносить крылатые ракеты Х-101 (Х-102) и Х-55.

Издание напоминает, что в 1980-х годах был представлен модернизированный самолет Ту-95МС, который эксплуатируется до сих пор. В публикации отмечается, что по состоянию на 2020 год Россия располагала 55 такими ракетоносцами.

В мае 19FortyFive заметило, что совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями является сигналом для Соединенных Штатов. Тогда же главнокомандующий ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин заявил, что совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и H-6K является плановым и не было направлено против третьих стран.

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Xian H-6
Ту-95
Х-101
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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