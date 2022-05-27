В США прокомментировали совместный полет Ту-95МС и H-6K

Совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями является сигналом для Соединенных Штатов, пишет 19FortyFive.

«Два бывших союзника по холодной войне могут снова стать союзниками», — комментирует американское издание.

19FortyFive напоминает, что в совместном патрулировании принимали участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайский H-6K, при этом первые сопровождались истребителями Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Китай и Россия проводили совместные воздушные учения в течение последних четырех лет, а первое совместное воздушное патрулирование состоялось в 2019 году. Но это первый совместный полет с тех пор, как Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года», — говорится в публикации.

Тем не менее издание отмечает, что «с военной точки зрения совместный китайско-российский полет мало что значит».

В мае главнокомандующий ВКС РФ генерал армии Сергей Суровикин заявил, что совместное воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая Ту-95МС и H-6K является плановым и не было направлено против третьих стран.