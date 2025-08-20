Войти
Российские Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

МО: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) в Telegram.

Продолжительность полета составила более шести часов. Ту-95МС сопровождали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

В ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Вылеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее в августе в Минобороны рассказали о плановом полете Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение «стратегов» обеспечивали палубные самолеты Су-33.

В июле американское издание TWZ писало, что применение российских крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас. Также эти изделия могут нести осколочно-фугасную боевую часть. Х-101, носителями которых являются Ту-95МС, способны достигнуть любой точки на Украине.

