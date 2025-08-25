Войти
Назван срок запуска АМС к «русской планете»

440
0
0
Фото: Олег Урусов / РИА Новости
Красников: Автоматическая станция «Венера-Д» будет запущена в 2036 году

Российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Венера-Д» запустят к Венере, известной как «русская планета», в 2035 году. Соответствующий срок в интервью газете «Известия» назвал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«В эскизном проекте заложены требования по сбору исчерпывающих данных на трех уровнях — верхних и средних слоях атмосферы и на поверхности планеты. Для каждого из этих этапов создают специальные модули — орбитальную станцию, аэростаты и посадочный аппарат соответственно», — сказал академик.

По его словам, большой интерес для миссии представляют поиск в венерианской атмосфере органических соединений, которые могут указывать на наличие на планете простых организмов, а также выяснение причин того, почему Венера и Земля, будучи изначально похожими, разошлись в космической эволюции.

В марте научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что АМС «Венера-Д» вряд ли запустят раньше 2034-2035 годов.

В октябре 2023-го сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Дмитрий Горинов заявил, что запуск АМС «Венера-Д» возможен в 2031 году.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос», сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

