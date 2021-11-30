Рогозин озвучил условие «вываливания» России из тройки космических держав

Если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав. Условие нахождения в подобном списке озвучил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.

«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история», — сказал руководитель.

По его словам, на сроки реализации проекта может повлиять множество факторов, в частности отсутствие электроники или неудача на испытаниях. Глава госкорпорации напомнил, что зонд к Венере планируется отправить в сотрудничестве с США или другой страной.

В ноябре Рогозин в эфире передачи «Соловьев LIVE» заявил, что Россия и США подтвердили планы отправить совместную миссию к Венере.

В октябре заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Людмила Засова назвала точную дату запуска российского зонда «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы. Согласно представленной на 12-м Международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы презентации, космический аппарат к Венере планируется запустить 11 ноября 2029 года. Присутствующий на мероприятии научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый отметил, что запуск данной миссии может быть отложен на небольшой срок.

В сентябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой, на которую у России есть определенные планы.

Иван Потапов