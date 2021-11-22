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Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия», — сказал Рогозин.

Он пояснил, что эта совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, техники и науки. «Почему она совместная с американцами? Потому что очень сложная. Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались», — заявил глава госкорпорации.


Марина Совина

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Страны
Россия
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Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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