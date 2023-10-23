Войти
Lenta.ru

Назван возможный год запуска российской «Венеры-Д»

265
0
0
Автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-Д"
Автоматическая межпланетная станция (АМС) "Венера-Д".
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Венера-Д» возможен в 2031 году. Этот срок ТАСС назвал научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Дмитрий Горинов.

«Исходя из баллистических окон, нам представляется возможным запуск аппарата в 2031 году», — сказал ученый.

В мае в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что эскизное проектирование миссии «Венера-Д» начнется в 2024-м.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
30.11.2021
Рогозин озвучил условие «вываливания» России из тройки космических держав
25.03.2020
Российские ученые создали прототип навигационной системы для полетов на Луну
20.03.2019
Россия начнет строительство посещаемой лунной базы после 2030 года
04.03.2019
Новая система навигации позволит "Федерации" ориентироваться по объектам на Земле и Луне
01.03.2019
Полет в никуда
05.02.2013
Негативная "Энергия" российского космоса
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB