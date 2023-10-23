Назван возможный год запуска российской «Венеры-Д»

Запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Венера-Д» возможен в 2031 году. Этот срок ТАСС назвал научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Дмитрий Горинов.

«Исходя из баллистических окон, нам представляется возможным запуск аппарата в 2031 году», — сказал ученый.

В мае в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что эскизное проектирование миссии «Венера-Д» начнется в 2024-м.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В октябре 2021 года заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН Людмила Засова сообщила, что космический аппарат «Венера-Д» к соседней с Землей планете Солнечной системы планируется запустить 11 ноября 2029 года.